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Dev banka çalışanlarına 1,5 milyar euro prim ödedi

20.03.2020 13:19

Son güncelleme : 20.03.2020 13:19
Deutsche Bank’ın 2019 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Buna göre, banka geçen yıl yaklaşık 88 bin çalışanına 1,5 milyar euro prim ödemesi gerçekleştirdi.



AA

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın, geçen yıl çalışanlarına 1,5 milyar euro prim dağıttığı bildirildi. Banka, 2018’de ise çalışanlarına 1,9 milyar euro prim dağıtmıştı.

Geçen yıl bankanın 583 çalışanının yıllık ücretinin 1 milyon üzerinde olması dikkati çekti. Raporda, Deutsche Bank’ın Yönetim Kurulu Üyelerinin ise geçen yıl 13,3  milyon prim aldığı belirtildi.

2009 finansal krizden bu yana toparlanmaya çalışan banka geçen yıl 5,7  milyar euro zarar açıklamıştı. Bu bankanın üst üste beşinci yıllık zararı olarak  kayıtlara geçmişti.

Maliyetli ve stratejik bir yeniden yapılanma sürecinde olan bankanın  toplam net gelirleri 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 8 gerileyerek 23,2 milyar euroya düşmüştü.

Zarar açıklamasından sonra gelen eleştiriler karşısında Deutsche Bank ücret sistemini revize edeceğini açıklamıştı.

KOVİD-19 MALİ GÜCÜMÜZÜ ETKİLEYECEK

Öte yandan, Deutsche Bank, yıllık raporunda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisinin bankanın finansal hedeflerine ulaşmada  mali gücünü etkileyeceğini de belirtti.

Raporda, “Yerel, bölgesel veya küresel olarak uzun süreli bir ekonomik  gerilemeden ciddi şekilde etkilenebiliriz.” ifadesine yer verildi.

Yıllardır, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim  değişiklikleri, kara para aklama skandalları ve zarar veya düşük kazanç gibi  çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl 8 Temmuz'da kapsamlı  yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı.

Bazı analistler ve yatırımcıların Kovid-19 salgınının bankanın yeniden  yapılandırma çabalarını durdurabileceğinden endişe ettiği de ifade ediliyor.

1870’te kurulan Deutsche Banka, 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten  çıkarılacağını duyurmuştu. Bankanın hisseleri, Kovid-19 salgının etkisiyle son  bir ayda yüzde 40’dan fazla değer kaybederek 5,92 euroya geriledi. 17 Şubat  2020’de bankanın hissesi 10,16 euronun altında işlem görüyordu.






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