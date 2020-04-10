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Dev şirketten Milli Dayanışma Kampanyası`na destek

10.04.2020 10:27

Son güncelleme : 10.04.2020 10:27
Yataş Grup`un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası`na 1 milyon lira bağış yaptığı bildirildi.



AA

Yataş Grup açıklamasına göre, grup, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"  sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli  Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL ile destek verdi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yataş Grup Üst Yöneticisi (CEO)  Nuri Öztaşkın, böyle olağanüstü bir süreçte herkesin elinden geleni yapması  gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz çok güçlü bir milletiz, bu güç el ele, yürek yüreğe verince daha  da büyüyor. Yataş Grup olarak çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyerek Milli  Dayanışma Kampanyası’na destek olmaya çalıştık. Bu sürecin en kısa sürede son  bulmasını diliyor, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu ülke için çalışmaya  devam eden herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."   





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