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Dijital liderler KOBİ`lerin yeni dönemine rehberlik ediyor

13.06.2020 11:00

Son güncelleme : 13.06.2020 11:16
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası tarafından üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, pandemi döneminde online platformda KOBİ’ler ile buluşmaya devam ediyor.



AA

TÜRKONFED açıklamasına göre, Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (DDM) de ücretsiz dijitalleşme desteği sağladığı etkinlik serisinin dördüncüsüne, Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Softtech Genel Müdürü Melih Murat  Ertem ve Türkiye İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Kaan Koşvar  katıldı. 

"400 BİN İŞLETMEYE 215 MİLYAR TL TUTARINDA TİCARİ KREDİ KULLANDIRDIK"

Toplantıdaki görüşlerine yer verilen Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel  Müdürü Kasım Akdeniz, pandemi döneminde farklı bir misyon üstlendiklerini  belirterek, "Bu dönemde gerek üretim gerekse istihdam gücünü korumak için Hazine  yönetimi ile interaktif bir şekilde ihtiyaçları çok iyi analiz ederek çeşitli  destek paketleri oluşturduk. 400 bin işletmeye 215 milyar TL tutarında ticari  kredi kullandırdık. Bu işletmelerin yüzde 80’i KOBİ. Geldiğimiz aşamada  bankacılık sektörünün ticari kredilerinin yüzde 11’i KGF garantisiyle verildi  Ayrıca dünyada ilk kez bir Kredi Garanti Fonu, bireylerin kredilerine de kefil  oldu. Salgın döneminde sosyal kaygıların giderilmesi ve bireysel ihtiyaçların  karşılanmasına destek vermek adına 7 milyon vatandaşımıza 40 milyar TL’nin  üzerinde bireysel kredi kullandırılmasını sağladık." ifadelerini  kullandı. 

"YENİ DÖNEMDE DİJİTALLEŞMEYE, TARIMA VE KADIN İŞ GÜCÜNE ODAKLANACAĞIZ"

KGF'nin hedef kitlesinin KOBİ’ler olduğunu aktaran Akdeniz, "KGF  olarak hem dijitalleşme yoluyla kurumların verimliliklerini ve etkinliklerini  artırmalarını hem de bizzat teknoloji üretmelerini önemsiyoruz ve destekliyoruz.  Ülke olarak ekonomik gelişim yolunda kaçırdığımız treni yakalayabilmenin en somut  yolu, üretimde teknolojiyi daha etkin kullanıp katma değerli ürünler sunmak ve  yazılıma odaklanmaktan geçiyor. Teknoloji alanında ülke olarak somut adımlar  atmalıyız. Bununla birlikte insanımız da yeniliklere çok açık. Eğer iyi fikirleri  varsa, teknoloji alanında üretim yapmak istiyorlar ancak sermaye birikimleri  yetersiz ise kendilerine finansman imkanı sunmak için üzerimize düşeni  yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

"BİR AN ÖNCE TEKNOLOJİYE VE YAZILIMA YATIRIM YAPMALIYIZ"

Türkiye İş Bankası iştiraki Softtech’in Genel Müdürü Melih Murat Ertem  ise KOBİ’lerin dijitalleşmeye bakışına ilişkin şunları kaydetti:

"İşletmeler dijitalleşmenin öneminin farkında ancak büyük bir bölümü,  yalnızca operasyonel giderlerinin azalmasına odaklanıyor. Söz gelimi 10 kişinin  yapacağı işi, bir robotun yapması için dijitalleşme yatırımı gerçekleştirmek  istiyor. Operasyonel giderlerin azaltılması, bir işletme için hiç kuşkusuz çok  değerli ancak dijitalleşmeyi sadece bu yönüyle değerlendiremeyiz. Bunun yanı  sıra, TÜBİSAD’ın dijitalleşme raporunda çok çarpıcı bir rakam var, buna göre  kaçak yazılım kullanma oranımız yüzde 56. Bu da bize, merdiven altı şirketlerde,  küçük bilgisayarlarda hayatımızı sürdürmeye çalıştığımızı gösteriyor. Ancak çağın  ihtiyaçlarına bu şekilde karşılık vermemiz mümkün değil. Bir an önce teknolojiye  ve yazılıma yatırım yapmalıyız. Biz de Softtech olarak bu süreçte KOBİ’ler için  bulut tabanlı çözümlerle fırsat yaratıyor, onlara 'know-how'ımızı sunuyoruz.  KOBİ’lerin dijitalleşmeyi stratejik görmeleri ve bu yolculukta bizim gibi onlara  destek olan firmalarla birlikte hareket etmeleri çok önemli."

"PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTALİN SUNDUĞU KONFORA HIZLA ALIŞTIK"

Türkiye İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Kaan Koşvar  ise pandemi ile birlikte dijital işlemlerin ve ödeme sistemlerinin geri dönüşü  olmayacak şekilde büyük bir sıçrama gösterdiğini dile getirdi.

Koşvar, "Bankamız rakamları üzerinden örnek verecek olursam, pandemi  öncesi yüzde 83’lerde olan dijital işlemlerin oranı bu dönemde yüzde 95’e  yükseldi. Temassız işlemler altı katına çıktı ve yalnızca son üç ay içinde 430  bin kişi ilk kez temassız işlem yaptı. Kafamızdaki paradigmalar ve korkular  yıkıldı, bu konfora çok hızlı bir şekilde alıştık. İşte bu nedenle işletmelerin,  kullanıcıların alıştığı bu konforu sağlamaları ve daha da artırmaları için  dijitalleşmeye yatırım yapmaları gerekiyor." açıklamasında bulundu. 

"E-İHRACAT YAPAN İŞLETMELER LOKAL ÖDEME YÖNTEMLERİNİ KULLANMALI"

Türkiye’deki ticaret içinde e-ticaretin payının, pandemi döneminde  yüzde 5,3’ten yüzde 6,7’ye çıktığını belirten Kaan Koşvar, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerin yüzde 12, Çin’in yüzde 30 seviyesinde olduğunu göz  önünde bulundurursak önümüzde ciddi bir mesafe var. İşte bu noktada, e-ihracat  yapan işletmelerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri, mal  satacakları pazarın lokal ödeme yöntemlerini kullanmaları çünkü her millet kendi  ödeme yöntemini güvenli buluyor.

E-ticaretin hızla kabuk değiştirdiği bu dönemde biz de özellikle  e-posta, sosyal medya ve çağrı merkezi üzerinden satış yapan firmalar için  ‘Linkle Tahsilat” yöntemini geliştirdik. Bu hizmet ile işletmeler, yurt içi ve  yurt dışındaki müşterilerine SMS, e-posta veya diğer iletişim uygulamaları  yoluyla gönderecekleri bir link aracılığıyla tahsilat yapma olanağı buluyor.  Türkiye İş Bankası olarak işletmelerin dijitalleşmesine ve yurt dışına  açılmalarına katkı sunmak için bu gibi yenilikçi ürünlerle kendilerine yol  arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz." 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ALANINDA ÜCRETSİZ VE BİRE BİR KOÇLUK HİZMETİ İÇİN BAŞVURU ALIMI DEVAM EDİYOR 

Öte yandan açıklamaya göre, iki yılda dokuz kentte üç bin KOBİ’ye  ulaşan ve mayıs ayı itibarıyla online platformda düzenlenmeye başlayan Dijital  Anadolu Projesi, gelecek dönemde de farklı konu ve konuklarla devam edecek.  Dijital Anadolu’nun beşinci online etkinliği, 25 Haziran’da düzenlenecek.

Ayrıca, TÜRKONFED tarafından kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi de  Türkiye İş Bankası iş birliği ve BANDWITT çözüm ortaklığında Dijital Anadolu  Projesi ile ulusal ölçekte ve online olarak KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna  rehberlik etmeyi sürdürecek. Proje kapsamında, DDM’nin web sitesi  "www.ddm.org.tr" üzerinden sisteme kaydolan ve dijitalleşme karnelerinin  hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan KOBİ’lere, dijitalleşme karnesi  ve yol haritası ücretsiz olarak sunuluyor.

Dijitalleşme karnesi oluşan KOBİ’ler içinden randevu talep eden ilk  100 şirkete BANDWITT tarafından ücretsiz olarak verilecek dijital dönüşüm  alanındaki bire bir koçluk hizmeti için başvuru alımı da devam ediyor.      




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