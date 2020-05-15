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`Dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı`

15.05.2020 12:38

Son güncelleme : 15.05.2020 12:38
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle oluşan süreçten herkesin bazı dersler çıkardığını belirterek, "Küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında hizmet ticaretinin, özellikle de dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı. Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin etkisinin azaltılmasında, serbest, adil, açık ticaret ve yatırım ortamı ile merkezinde DTÖ’nün olduğu kurallara dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 pandemisinin  uluslararası ticaret ve yatırım üzerindeki etkilerine karşı  gerçekleştirilebilecek eylemlerin ele alındığı G20 2. Olağanüstü Ticaret ve  Yatırım Bakanları Toplantısı'na Türkiye adına Bakan Pekcan katıldı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ana gündem  konusunu, "Covid-19 ile Mücadelede Dünya Ticaret ve Yatırımını Desteklemeye  Yönelik G20 Eylemleri Belgesi" oluşturdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada,  uluslararası ticaretin ve yatırımın Kovid-19 pandemisinden derin şekilde  etkilendiğini belirterek, bu çerçevede G20 ticaret ve yatırım bakanları olarak  virüs ile mücadelede kısa ve uzun dönemli eylemleri içeren bir eylem planının  oluşturulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Mevcut pandemi koşullarında, ticaret akışının sağlanması için çeşitli  politikalar uygulandığına ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirildiğine işaret  eden Pekcan, bu kapsamda Türkiye’de bazı gümrük kapılarında "temassız ticaret"  uygulamasının yürütüldüğünü bildirdi.

"Temassız ticaret" kapsamında bazı gümrük kapılarında konteyner ve  dorse değişiminin insan müdahalesi olmadan gerçekleştirildiği tampon bölgeler  kurulduğu belirten Pekcan, aynı zamanda demir yolu taşımacılığının ve Ro-Ro  taşımacılığının da insan teması olmadan devam ettiğini kaydetti.

Pekcan, herkesin bu süreçten bazı dersler çıkardığını vurgulayarak,  "Küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında hizmet  ticaretinin, özellikle de dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı.  Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin etkisinin azaltılmasında, serbest,  adil, açık ticaret ve yatırım ortamı ile merkezinde DTÖ’nün olduğu kurallara  dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

KOVİD-19 İLE MÜCADELE EYLEM PLANI KABUL EDİLDİ

Katılımcı bakanların da konuşma yaptığı toplantı sonucunda bir  Bakanlar Bildirisi yayınlandı, Kovid-19 ile mücadelede kısa ve uzun dönemli  eylemleri içeren Eylem Planı kabul edildi.

Söz konusu Eylem Planı, Kovid-19 pandemisinin küresel ticaret ve  yatırım üzerinde yarattığı olumsuz etkileri hafifletmeye yönelik kısa ve uzun  dönemli eylemleri içeriyor.

Plana göre kısa dönemli eylemler kapsamında alınan bazı kararlar  şöyle:

"- Hayati önem taşıyan tıbbi malzeme ve diğer elzem mal ve hizmetlere  getirilecek Kovid-19’a yönelik acil ticaret önlemlerinin şeffaf, geçici, DTÖ  kurallarıyla uyumlu ve ticarete gereksiz engel oluşturmayacak mahiyette olması,

- DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın uygulanmasının  hızlandırılması, bu anlaşmaya uygun şekilde gümrük prosedürlerinin  hızlandırılması, elektronik belgelerin, akıllı uygulamaların kullanımının teşvik  edilmesi,

- Pandemi sürecinde ülkelerin gümrüklerde uygulamaya koydukları  önlemlere ilişkin iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşılması ve ticaretle  ilgili önlemlerin DTÖ yükümlülüklerine uygun şekilde bildirilmesi,

- Hava, kara ve deniz bağlantılarının geliştirilmesi amacıyla G20  Ulaştırma Bakanlarının çalışmalarının desteklenmesi,

- Mikro-KOBİ’lerin iletişim kanallarının ve ağlarının  geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve uluslararası örgütler tarafından küresel  değer zincirlerinde neden olduğu bozulmaların mikro-KOBİ’lere etkileri konusunda  detaylı raporlar hazırlaması."

UZUN VADELİ EYLEM KARARLARI

Eylem planında, uzun dönemli olarak da çok taraflı ticaret sisteminin  ve DTÖ reformunun desteklenmesi, dijital ekonomi ve ticaret arasındaki ilişkinin  geliştirilmesi, ticaretle ilgili önlemlerin DTÖ’ye bildirilmesi ve şeffaflığın  güçlendirilmesine karar verildi.

Planda yer alan diğer uzun dönemli eylemler de şöyle sıralandı:

"- Serbest, açık, kapsayıcı, ayrımcı olmayan, şeffaf ve öngörülebilir  ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamının sağlanması için çalışılmasına,

- Ticaretin düzenlenmesinden sorumlu makamlar arasında kağıtsız  ticarete ilişkin iş birliğinin güçlendirilmesine, özellikle, küresel kriz  dönemlerinde elzem mal ve hizmetlerin ticaretinin ve üretiminin desteklenmesine  yönelik alınan önlemlerle ilgili iyi uygulamaların paylaşılmasına,

- Olası bir küresel sağlık krizi durumunda, istisnai olarak  seyahatlere (iş seyahatleri de dahil) kamu sağlığı için alınan önlemlere zarar  vermeden izin verilmesini sağlayacak ulusal düzeyde yol gösterici ilkelerin  belirlenmesinin teşvik edilmesine,

- Medikal ürünlerin ve kişisel koruyucu ekipmanların üretimine yönelik  yatırımların özendirilmesine karar verildi."




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