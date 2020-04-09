Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi yapılamadı.
Dış Ticaret Beklenti Anketi corona nedeniyle yapılamadı
09.04.2020 10:44
Son güncelleme : 09.04.2020 10:54
AA
Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, resmi istatistik programı kapsamında Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından 3'er aylık dönemler halinde yapılan Dış Ticaret Beklenti Anketi, katılımın yetersiz olması sebebiyle bu dönemde gerçekleştirilemedi.
Bu nedenle, bugün açıklanması beklenen Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlanamayacak.
10:3994.688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.463,26
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
94.173
10:396,7662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7563
10:397,3776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3504
10:39360,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,27
|Açılış
|: 360,40
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,07
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|10.687.367
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|2.743.175
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|22.116.331
|% 9,97
|
|DOKTA
|20,56
|356.161
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,78
|294.235
|% 9,88
|
|TKURU
|5,65
|50.850
|% -9,16
|
|EGCEY
|0,41
|40.667
|% -8,89
|
|HALKS
|2,83
|75.691
|% -7,21
|
|TDGYO
|2,62
|400.689
|% -7,09
|
|IHEVA
|2,56
|16.380.813
|% -3,76
|
|GARAN
|8,06
|191.776.868
|% 2,41
|
|ASELS
|25,28
|172.698.688
|% 1,12
|
|PGSUS
|44,40
|154.636.036
|% 3,98
|
|THYAO
|9,76
|142.463.461
|% 1,67
|
|GSRAY
|2,56
|121.493.223
|% 1,59
|
|YKBNK
|1,95
|118.224.386
|% 3,17
|
|GSRAY
|2,56
|121.493.223
|% 1,59
|
|ISFIN
|3,11
|77.315.685
|% 2,30
|
|TSPOR
|3,87
|93.667.715
|% 4,59
|
|IHLAS
|0,57
|13.696.925
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3529
|8,3948
|% -0,05
|
|Frank
|6,9287
|6,9704
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7929
|1,8019
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|12,37
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,14
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|