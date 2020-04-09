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Dış Ticaret Beklenti Anketi corona nedeniyle yapılamadı

09.04.2020 10:44

Son güncelleme : 09.04.2020 10:54
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi yapılamadı.



AA

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, resmi istatistik programı kapsamında Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından 3'er aylık dönemler halinde yapılan Dış Ticaret Beklenti Anketi, katılımın yetersiz olması sebebiyle bu dönemde gerçekleştirilemedi.

Bu nedenle, bugün açıklanması beklenen Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlanamayacak.






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