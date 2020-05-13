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Dış ticaret endeksleri açıklandı

13.05.2020 11:13

Son güncelleme : 13.05.2020 11:13
İhracat birim değer endeksi, martta yıllık bazda yüzde 2,5, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,4 geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 2,5 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3  artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,3, yakıtlarda yüzde 37,8 ve imalat  sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 geriledi.

İhracat birim değer endeksi 2020 birinci çeyrekte geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 1,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, martta yıllık bazda yüzde 6,4 geriledi.  Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde değişmezken, ham  maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 24,2 ve imalat sanayinde  (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 düşüş gösterdi.

İthalat birim değer endeksi 2020 birinci çeyrekte geçen yılın birinci  çeyreğine göre yüzde 5,7 geriledi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 16 AZALDI

İhracat miktar endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yıllık  bazda yüzde 16 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve  tütünde yüzde 1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,5, yakıtlarda  yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2020 birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 2,9 geriledi.

İthalat miktar endeksi de mart ayında yıllık bazda yüzde 8,8 arttı.  Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4 ve  yakıtlarda yüzde 5,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,1 ve imalat  sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,6 arttı.

İthalat miktar endeksi 2020 birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 15,7 artış gösterdi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta 162,6  olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,4 azalarak, mart ayında 139,2'ye geriledi.  Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mart 2019'da 177,1 olan ihracat  miktar endeksi yüzde 16 azalarak, Mart 2020'de 148,8 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubat ayında  138,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7 azalarak, martta 128,6 oldu. Takvim  etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mart 2019'da 127 olan ithalat miktar  endeksi yüzde 6,5 artarak, Mart 2020'de 135,3 olarak gerçekleşti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine  bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2019'da 101 olarak elde edilen dış ticaret haddi,  4,2 puan artarak, Mart 2020'de 105,2 oldu.

Dış ticaret haddi, 2020 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı  dönemine göre 4,6 puan artarak 106'ya ulaştı.




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