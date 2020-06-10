Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dış ticaret endeksleri açıklandı

10.06.2020 11:29

Son güncelleme : 10.06.2020 11:39
İhracat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 3,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 12,4 geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 3,8 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 ve  ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3 artarken, yakıtlarda yüzde 67,4 ve imalat  sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 düştü.

İthalat birim değer endeksi ise nisanda yıllık bazda yüzde 12,4  geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1  artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,5, yakıtlarda yüzde 48,2 ve imalat  sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 39,3 DÜŞTÜ

İhracat miktar endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yıllık  bazda yüzde 39,3 azalış gösterdi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,3, ham  maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün  hariç) yüzde 46,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 2 arttı.

İthalat miktar endeksi de nisanda yıllık bazda yüzde 18,7 azaldı.  Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, ham maddelerde (yakıt  hariç) yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 26,4 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek,  tütün hariç) yüzde 18,1 azalış kaydetti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre martta 134,1  olan ihracat miktar endeksi yüzde 23,3 azalarak nisanda 102,8 oldu. Takvim  etkilerinden arındırılmış seriye göre Nisan 2019'da 161,5 olan ihracat miktar  endeksi 39,3 azalarak, bu yılın nisan ayında 98 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre martta 124,3  olan ithalat miktar endeksi yüzde 17,6 azalışla nisanda 102,3'e geriledi. Takvim  etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın nisan ayında 121,9 olan  ithalat miktar endeksi yüzde 19 azalışla bu yıl nisanda 98,7 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine  bölünmesiyle hesaplanan ve Nisan 2019'da 100,5 olarak elde edilen dış ticaret  haddi, 9,8 puan artışla bu yılın nisan ayında 110,3 olarak kayıtlara geçti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:24110.074
Değişim :  0,77% |  837,75
Açılış :  109.600  
Önceki Kapanış :  109.237  
En Yüksek
110.322 En Düşük
109.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 24,92 3.431.434 % 9,97  
DOAS 12,15 61.153.285 % 9,95  
AYCES 37,80 3.322.953 % 9,95  
GLRYH 10,73 1.196.105 % 9,94  
ROYAL 2,44 69.823 % 9,91  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6366 8,6799 % 0,17  
Frank 7,1358 7,1788 % 0,25  
Riyal 1,8027 1,8118 % -0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 4,98  
Altın Gr. 375 375 0,45  
Cumhuriyet 2.428 2.457 1,60  
Tam 2.499 2.525 -2,10  
Yarım 1.219 1.231 0,80  
Çeyrek 610 616 0,40  
Gümüş.Ons 17,69 17,73 0,18  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,03  
B. Petrol 40,38 40,38 -0,80  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru