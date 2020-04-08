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Dış ticarette deniz yolunun payı yükseldi

08.04.2020 11:22

Son güncelleme : 08.04.2020 11:57
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) etkilerinin dış ticareti olumsuz etkilediği mart ayında, hava ve kara yollarıyla yapılan ihracatın payı düşerken, bu dönemde deniz yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı 2,7 puan artış gösterdi.



AA

Tüm dünyayı sosyal ve ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle alınan karantina önlemleriyle pazar ve talep daralmaları, Türkiye'nin ihracatında düşüşe yol açtı.

Çeşitli lojistik kanallarında yaşanan aksaklıklar dolayısıyla da  ihracatın etkin ve güvenli bir şekilde devamı için dış ticarette insan temasını  en aza indirecek alternatif taşıma modları arayışına girildi.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, ihracatın mümkün olduğunca aksamadan  sürdürülebilmesi amacıyla, "Temassız Ticaret" ve "Yerinde Gümrükleme" gibi  önlemleri hayata geçirdi.

AA muhabirinin Bakanlığın geçici dış ticaret veri bültenlerinden  derlediği bilgilere göre, Kovid-19 etkilerinin görülmeye başlandığı mart ayında  ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 17,81 azalışla 13,4 milyar dolar olarak  gerçekleşti.

İhracatın taşıma şekillerine göre dağılımı incelendiğinde, mart ayında  deniz yoluyla gerçekleştirilen ihracat 8 milyar 620 milyon dolarla ilk sırada yer  aldı.

Bu taşıma şeklini 3 milyar 702 milyon dolarla kara yolu ve 929 milyon  dolarla hava yoluyla yapılan ihracat izledi.

İhracattaki düşüşe rağmen Mart 2020'de, deniz yoluyla yapılan  ihracatın payının geçen yılın aynı ayına göre 2,7 puan artarak yüzde 64,2'ye  yükselmesi dikkati çekti.

Demir yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı da bu dönemde 0,4 puan  artışla yüzde 0,9'a çıktı.

Aynı dönemde, kara yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı ise 1,7  puan azalarak yüzde 27,6'ya, hava yoluyla yapılan ihracatın payı 0,5 puan düşüşle  yüzde 6,9'a geriledi.

DENİZ YOLUNUN PAYI İTHALATTA DA ARTTI

İthalat Mart 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.  İhracatta olduğu  gibi ithalatta da deniz yolu, 11 milyar 44 milyon dolar ve yüzde 58,7'lik payla ilk sırada yer aldı. Martta deniz yoluyla gerçekleştirilen ithalatın payının  yıllık bazda yüzde 6,3 puan arttığı görüldü.  





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