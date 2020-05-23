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`Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler` hizmeti 1 Haziran`da işleme açılıyor

23.05.2020 11:23

Son güncelleme : 23.05.2020 11:35
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından, doğal gaz piyasa katılımcılarının günlük spot işlemlerine benzer şekilde ticaret gerçekleştirebileceği "Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler" hizmetinin, 1 Haziran 2020’de işleme açılacağı duyuruldu.



AA

EPİAŞ'ın web sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, katılımcılar için  ayrı bir kayıt süreci ve kullanıcılar için ayrı bir yetkilendirme işlemine gerek  kalmaksızın haftalık ürünlerle doğrudan işlem yapılabilecek.

EPİAŞ’ta, söz konusu uygulamayla birlikte piyasa katılımcılarına, daha  uzun bir döneme yayıldığı için dengesizlikleri esnek bir şekilde yönetebilme  fırsatı sunulacak.

Günlük spot ürün yanında, 7 güne varan teslimatlı "Haftalık Ürünler"  seçeneğiyle katılımcılara ticaretlerini düzenleme imkanı sağlanacak. Ayrıca,  analiz ve tahmin çalışmalarıyla da fiyat avantajlarından yararlanabilme imkanı  sunulmaya başlanacak.

Böylelikle, doğal gaz piyasa katılımcılarının günlük spot işlemlerine  benzer şekilde ticaret gerçekleştirebileceği "Doğal Gaz Piyasası Haftalık  Ürünler" hizmeti, 1 Haziran 2020 itibarıyla HS – hafta sonu (2 gün), HI – hafta  içi (5 gün) ve HT – hafta tümü (7 gün) için yapılabilecek.




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