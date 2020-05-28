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Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler Tanıtım Toplantısı

28.05.2020 18:10

Son güncelleme : 28.05.2020 18:16
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, doğal gaz piyasasında haftalık ürünlerde işlem sürecine 1 Haziran`da başlanacağını söyledi.



AA

Türkoğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Doğal Gaz  Piyasası Haftalık Ürünler" toplantısında, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz tüketiminde yaşanan düşüşe rağmen EPİAŞ'ta  işlemlerin iyi seviyede olduğunu kaydetti.

Bu yıl piyasada katılımcı sayısında yaşanan artışın da işlemleri  olumlu etkilediğine dikkati çeken Türkoğlu, "EPİAŞ tarafından işletilen Sürekli  Ticaret Platformunda artık çok daha fazla işlem yapılıyor. 2020'nin başından  bugüne kadar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 daha fazla işlem yapıldı. Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 191, nisan-mayıs  döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138 daha fazla işlem hacmi gerçekleşti." diye konuştu.

Türkoğlu, doğal gaz piyasasında haftalık ürünlere ilişkin yazılım geliştirme çalışmalarının tamamladığını aktararak, "1 Haziran itibarıyla da  piyasaya açacağız. Vadeli doğal gaz piyasamız da gelecek yıl hizmete girecek. Böylece gaz piyasasıyla ilgili derinliğimiz ciddi anlamda artmış olacak.  Rekabetçi gücümüz artmış olacak. Uzun vadeli kontratların bitmesiyle piyasa  ihtiyacı daha da artacak." dedi.

DOĞAL GAZDA HAFTALIK ÜRÜN İŞLEM SÜRECİ

Piyasa katılımcıları, günlük spot doğal gaz işlemlerine benzer şekilde EPİAŞ'ta haftalık olarak işlem yapabilecek.

Piyasa katılımcıları ve kullanıcılar bu süreçte ayrı bir kayıt ve yetkilendirme işlemine gerek duymayacak.

Haftalık ürün süreciyle piyasa katılımcılarına, analiz ve tahmin çalışmalarıyla da fiyat avantajlarından yararlanabilme imkanı sunulacak.




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