Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Doğu Karadeniz`den ihracat ocak-temmuz döneminde arttı

04.08.2020 15:19

Son güncelleme : 04.08.2020 15:19
Doğu Karadeniz`deki 4 ilden bu yılın ocak-temmuz döneminde 770 milyon 742 bin dolarlık ihracat yapıldı.



AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet  Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize,  Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 7 ayında 119 ülkeye ürün gönderildiğini  bildirdi.

Kalyoncu, bu dönemde yapılan ihracatın tutarının 770 milyon 742 bin  dolar olduğunu, bölgeden geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 741 milyon  681 bin dolarlık ihracatla kıyaslandığında yüzde 4 artış sağlandığını ifade etti.

Bölge ihracatında Trabzon'un ilk sırada yer aldığını, ürün bakımından  da 444 milyon 690 bin dolarla fındık ve mamullerinin ilk sırada geldiğini  bildiren Kalyoncu, en fazla satışın İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan  ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını belirtti.

İhracatçıların sorunlarına değinen Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız yaklaşık 5 aydır Gürcistan'daki iş yerlerine  gidememektedir. Gürcü makamlarının talep ettiği pandemi otellerinde karantinada  kalınması karşılığında giriş izni verilmesi, iş insanlarının kabul edebileceği  bir uygulama değildir. Bunun yerine ülkeye gitmeden önce 72 saat içinde  üniversite veya Sağlık Bakanlığımız akrediteli bir hastanede yaptırılacak  Kovid-19 testi kabul edilmelidir. Bu konuda yetkililerden ivedilikle Gürcistan  makamlarıyla iletişime geçilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca uzun süredir  beklemekte olan KDV iade alacaklarının ivedi olarak yapılması, devletimize hiçbir  maliyeti olmayan bir teşvik mekanizması olarak ihracat artışımıza büyük katkı  sağlayacaktır. Bu konularda ihracatçılarımız çok kıymetli Bakanlarımızın  müjdesini beklemektedir."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:041.112
Değişim :  -1,36% |  -15,34
Açılış :  1.140  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.143 En Düşük
1.107
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAREL 19,14 94.117.099 % 10,00  
DESA 8,69 39.072.971 % 10,00  
GARFA 10,34 8.248.776 % 10,00  
DOKTA 37,44 7.882.871 % 9,99  
FRIGO 31,10 706.377 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0433 9,0887 % -0,18  
Frank 7,5821 7,6278 % 0,55  
Riyal 1,8522 1,8615 % 0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.975 -2,42  
Altın Gr. 442 442 0,25  
Cumhuriyet 2.898 2.929 -21,00  
Tam 2.986 3.015 -21,50  
Yarım 1.449 1.469 -10,50  
Çeyrek 727 737 -5,30  
Gümüş.Ons 24,31 24,36 0,02  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 0,01  
B. Petrol 43,41 43,41 -0,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru