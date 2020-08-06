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Doğu`nun temmuz ayı ihracatı arttı

06.08.2020 11:59

Son güncelleme : 06.08.2020 11:59
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) kanalıyla yapılan ihracat, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesinin ardından temmuz ayında yıllık bazda yüzde 13 artarak 194 milyon 154 bin dolara yükseldi.



AA

AA muhabirinin DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden  yaptığı derlemeye göre, temmuz  ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı,  Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır,  Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 170 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl temmuz ayında 171 milyon 885 bin dolarlık ihracat yapan  Birlik üyelerinin bu yılın temmuz ayı ihracatı 194 milyon 154 bin dolar olarak  kayıtlara geçti.

DAİB üyesi firmalar temmuz ayında sanayide 143 milyon 17 bin dolarlık,  tarımda ise 41 milyon 665 bin dolarlık dış satıma imza attı. Temmuz ayında  madencilik sektörünün ihracatı ise 9 milyon 468 bin dolar oldu.

SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATINDA İLK SIRADA MAKİNE SEKTÖRÜ VAR

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 22 milyon 942 bin dolarla  makine sektörü aldı. Bunu, 22 milyon 234 bin dolarla kimya sektörü takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün dış satımı geçen yılın  aynı ayına göre yüzde 39,89 artarak 14 milyon 997  bin dolardan 20 milyon 980 bin  dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, 3 milyon 152 bin dolarlık hububat, bakliyat,  yağlı tohumlar ve mamulleri, 10 milyon 318 bin dolarlık yaş meyve ve sebze  mamulleri sattı.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A YAPILDI

Birliğin temmuz ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 47  milyon 963 bin dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 14 milyon 707 bin  dolarla İran, 11 milyon 336 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 9 milyon 641 bin  dolarla Almanya, 7 milyon 833 bin dolarla Libya, 5 milyon 245 bin dolarla  Kazakistan ve 4 milyon 835 bin dolarla İsrail izledi.

"İHRACAT YÜKSELİŞİNİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Kovid-19 salgını sürecinde  normalleşme dönemine geçilmesinin ardından 170 ülkeye ihracat yaptıklarını  söyledi.

İhracatı artırmaya devam edeceklerini belirten Tanrıver, şunları  kaydetti:

"Haziran ve temmuz ayları ihracat rakamlarını değerlendirdiğimizde,  pazarlarımızda güçlü artışlar yaşandığını ifade edebiliriz. Pandemi dönemi  sonrasında haziran ve temmuz aylarında yükselişini sürdüren ihracatımızı 2020  yılının geri kalan 5 aylık döneminde de artırmak için yoğun mesai harcayacağız.  Böylelikle hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının devamını  hedefliyoruz."




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