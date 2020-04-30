Dolar bugün kaç lira?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) 'Enflasyon Raporu' ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6.95, Euro/TL 7.55 seviyesinde başladı.TCMB Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu' ile ilgili sanal ortamdan bir sunum yapacak. TCMB son enflasyon raporunda bu yıl sonu tüketici fiyatları tahminini %8,2, gelecek yıl sonu tahminini %5,4 olarak açıklamıştı. (10.30)Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak. (14.45)Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek. (15.30)