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Dolar bugün ne kadar oldu?

04.08.2020 07:16

Son güncelleme : 04.08.2020 10:35
Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili sonrası bugün işleme açılan yurt içi piyasalarda güne düşüşle başlamasının ardından 6,9440 seviyelerinde bulunuyor.



AA

Dün uluslararası piyasalarda 7,0004 seviyesini görmesinin ardından  düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla  6,9559'dan tamamladı.

Bayramı tatili sonrası bugüne de düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.20  itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 6,9440 seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 8,1850 ve sterlin/TL yüzde 0,1  düşüşle 9,0910 seviyelerinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 93,4, euro/dolar paritesi ise yüzde  0,2 değer kazancıyla 1,1790 seviyelerinden satılıyor.

Analistler, ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin  gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Veri gündeminde bugün ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne  çıktığını belirten analistler, yurt içinde tahminlerin altında gelen enflasyon verisinin Türk lirası varlıkları destekleyeceğini söyledi.

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