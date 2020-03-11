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Dolar hafta ortasında kaç lira oldu?

11.03.2020 09:50

Son güncelleme : 11.03.2020 10:12
Haftaya virüs salgınının yanı sıra petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün şokuyla başlayan piyasalar dün toparlanmaya çalıştı. Koronavirüsün küresel piyasalar ve Türkiye`ye etkisi izlenirken, dolar/TL ise yeni günde 6.15 seviyesinde seyrediyor. Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,64 azalarak 100.416,41 puana geriledi. Salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin dünya borsalarında oynaklığı artırdığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.



REUTERS/AA

Pazartesi günü 2008 finansal krizinden bu yana en sert düşüşü kaydeden ABD borsaları dün %5'e yakın yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump hafta başında corona virüsü salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini telafi etmek için "önemli adımlar" atacağını açıkladı. Gelir vergisinde indirim yapılacağı beklentisi piyasaları yükseltti. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması yatırımcıların tedbirlere şüpheyle yaklaşmasına yol açtı.

ABD borsa vadeli işlemleri, ABD'nin corona virüsü salgınıyla mücadele için hazırladığı pakete yatırımcıların şüpheyle yaklaşmalarının etkisiyle bu sabah ekside düşüş %3'e ulaşmış durumda.

İTALYA'DA ÜLKENİN TAMAMI TECRİT ALTINA ALINDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini, hastanın yakın çevresindeki kişilerin gözetim altına alındığını açıkladı.

Türkiye'nin komşularından İran, Çin'den sonra sayıca en yüksek vakanın görüldüğü ülkeler arasında yer alırken, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında corona virüsü salgını görülüyor. Avrupa'nın salgından en yoğun etkilenen ülkesi İtalya'da ülkenin tamamı tecrit altına alındı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Küresel piyasalarda corona virüsü salgına dönüşeceğine ilişkin endişeler birçok borsada 2 haftada %20'lere varan kayıplara neden oldu. Benzer şekilde hastalığın insanları daha az temas ederek yaşamaya yöneltmesi de etkinin bir diğer boyutu. Türkiye'de benzer etkiler zamanla görülebilir. Bu etkilerin Türkiye özelinde nasıl görüleceğini, ne kadar süreciğini izleyeceğiz" dedi ve ekledi: "Küresel ekonomi üzerinde bölgesel olarak farklılıklar göstermek üzere bir şok etkisi yaratmış durumda. Piyasa ABD'den beklediği mali genişlemeyi alamadı. Bu nedenle ABD borsalarında her ne kadar %5 yükseliş yaşansa da bu vadeliler %3'e yakın ekside. Bu sabah itibarıyla yeniden küresel bir riskten kaçış görebileceğimiz anlamına geliyor."

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİTMİŞTİ

Yatırımcılar ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayın önceki günlerindeki acil durum durum faiz indirimine ek olarak önümüzdeki hafta yapılacak para politikası toplantısında faiz oranlarını en az 0.5 puan düşürmesini bekliyor. Finansal piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz oranlarını 10 baz puan düşüreceği fiyatlanıyor.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, 646,09 puan ve yüzde 0,64 değer kaybederek 100.416,41 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde  0,59 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok  gerileyen yüzde 3,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 106.900 seviyesine kadar yükselen BIST 100 endeksi, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle düşüşe geçerek günü bir  önceki kapanışa göre yüzde 2,38 azalışla 101.062,51 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesi ve özellikle  Avrupa'da vaka sayısındaki hızlı artışın piyasaları negatif etkilediğini  bildirdi. Salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin  dünya borsalarında oynaklığı artırdığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili  haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon  verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  100.000 ve 98.500 seviyelerinin destek, 105.000'in direnç konumunda olduğunu  kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin  ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.







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