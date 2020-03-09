Dolar haftanın ilk gününde kaç lira?

Geride bıraktığımız hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sonrası Moskova'dan, Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6.07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD borsalarında yaşanan koronavirüs paniğinin etkisiyle yeniden 6,10'un üzerine tırmandı.Kur şu dakikalarda 6.18 seviyelerinde işlem görüyor.Euro/TL ise 7.10'u görerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Çin'de koronavirüs vaka sayısındaki artış hızının önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken analistler, ABD, İran ve özellikle Avrupa'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam etmesinin küresel piyasaları negatif etkilediğini belirtti.Uzmanlar, başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.