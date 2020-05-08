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Dolar haftanın son gününde ne kadar?

08.05.2020 08:52

Son güncelleme : 08.05.2020 08:52
Dolar/TL haftanın son gününe 7.11 seviyesinde başladı.



Piyasalar oldukça hareketli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanırken dolar/TL 7 seviyesinin üstünde işlem görüyor.

Euro/TL ise 7.71 civarında seyrediyor.

3 BANKAYA SWAP YASAKLANDI

Dolar kurundaki yükseliş piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. BDDK dün kurun düşüşünü sağlamak adına üç bankaya döviz takası (swap) yasağı getirdi.

Fransız BNP Paribas, ABD'li Citibank ve İsviçreli UBS'e swap (döviz-TL takası) yasağı getirildi.

Yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirten BDDK, kararın gerekçesi olarak söz konusu üç bankanın Türk bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmemesini gösterdi.

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