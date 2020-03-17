Corona virüs salgınının piyasaya etkileri sürüyor. Dün merkez bankalarının faiz indirimleri ve hükümetlerin parasal destek açıklamalarına rağmen tüm büyük borsalarda düşüşler yaşandı. Dolar ise yeni güne 6.42 seviyesinde başladı.
Dolar kaç lira oldu?
17.03.2020 09:02
Son güncelleme : 17.03.2020 09:02
Corona virüs salgını global piyasaları vurmaya devam ediyor. Dün merkez bankalarının faiz indirimleri ve hükümetlerin parasal destek açıklamalarına rağmen tüm büyük borsalarda yüzde 10 civarında düşüşler yaşandı.
ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 12,9 düşüşle 1987'deki 'Kara Pazartesi'den bu yana en büyük kaybını yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 12,0, Nasdaq endeksi yüzde 12,3 düşüş gösterdi.
Dolar/TL yeni güne 6.42 seviyesinden başlarken, euro/TL 7.2 seviyesini test ettikten sonra 7.18 seviyesinde seyrediyor.
18:0587.888
En Yüksek
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|: 0,00%
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|Açılış
|: 92.264
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|Önceki Kapanış
|: 87.888
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92.264
En Düşük
86.853
18:056,4294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|: 6,4140
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|Önceki Kapanış
|: 6,3450
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En Düşük
6,4177
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|: 7,1350
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|Önceki Kapanış
|: 7,0360
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En Düşük
7,1655
18:05309,10
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|Değişim
|: -1,38%
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|Açılış
|: 309,10
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|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,87
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8541
|7,8935
|% -0,21
|
|Frank
|6,7559
|6,7966
|% -0,14
|
|Riyal
|1,7077
|1,7163
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.497
|1.498
|-17,03
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,73
|12,77
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,75
|30,75
|0,70
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