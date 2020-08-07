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Dolar kaç seviyesinden işlem görüyor?

07.08.2020 09:51

Son güncelleme : 07.08.2020 09:51
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2910`dan işlem görüyor.



AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa  göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 7,2411'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.30  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 7,2910 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,6350'den, sterlin/TL yüzde 0,7 değer  kazancıyla 9,5710'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 93 seviyesinde yatay seyrederken, avro/dolar paritesi  ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesini üçüncü kez test  etmesinin ardından 1,1840 seviyesine geriledi.

Analistler, ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde anlaşma  sağlanamaması ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin piyasalar üzerinde baskıya  neden olduğunu ifade etti.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası  normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini vurgulayan analistler, buna  paralel fonlama maliyetlerinin de arttığını söyledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda  yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini belirterek, bugün ABD'de  açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.





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