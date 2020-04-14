Çin ticaret verilerinin beklendiği kadar kötü gelmemesi üzerine, başta yuan ve euro olmak üzere, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasalarda ise 6.75 liranın üzerinde tutunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve Uluslararası Para Fonu`nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceğini belirtti.
Dolar ne kadar oldu?
14.04.2020 09:25
Son güncelleme : 14.04.2020 09:52
DHA
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk gününde 95 bin 19 puan ile 97 bin 312 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.08 düşüşle 96 bin 398 puanda kapandı. Pazartesi gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.09, BIST Mali Endeksi yüzde 0.49 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.66 artıda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil
alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 13.59 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 520/540 düzeyine döndü.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar
en düşük 6.7646 lira ve en yüksek 6.7856 lirayı gördükten sonra, 6.77 6.78 lira aralığında,
- euro en düşük 7.3720 lira ve en yüksek 7.4226 lirayı gördükten sonra, 7.41 7.42 lira aralığında,
- sterlin
en düşük 8.4621 lira ve en yüksek 8.5176 lirayı gördükten sonra 8.51 8.52 lira aralığında hareket ediyor.
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
0
En Düşük
0
18:056,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
18:057,4261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4322
En Düşük
7,3720
18:05373,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,99
|Açılış
|: 374,00
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|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,07
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,87
|13.267.912
|% 8,54
|
|ECZYT
|10,08
|20.914.780
|% 5,90
|
|ECILC
|4,56
|361.161.378
|% 3,21
|
|ESCOM
|2,78
|16.149.402
|% 0,00
|
|SODA
|5,33
|52.096.429
|% 0,00
|
|ESCOM
|2,78
|16.149.402
|% 0,00
|
|SODA
|5,33
|52.096.429
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,59
|30.339.026
|% 0,00
|
|SERVE
|2,40
|1.511.487
|% 0,00
|
|TCELL
|13,09
|91.441.333
|% 0,00
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% 0,00
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 0,00
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% 0,00
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4986
|8,5412
|% 0,71
|
|Frank
|7,0097
|7,0519
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8016
|1,8106
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-2,27
|
|Altın Gr.
|374
|374
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.394
|2.452
|8,60
|
|Tam
|2.461
|2.524
|9,00
|
|Yarım
|1.197
|1.228
|4,30
|
|Çeyrek
|600
|614
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,56
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|32,20
|32,20
|0,46
|