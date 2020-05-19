Dolar ne kadar oldu?















19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde yurt içinde piyasalar kapalı ancak uluslararası piyasalarda işlemler sürüyor.Sabah saatlerinde 6,87 seviyesinde olan dolar/TL düşüş yönlü hareketini hızlandırdı.Parite, 6,75'e kadar gerileyerek son 1 aydaki en düşük seviyesini gördü. Euro/TL ise 7,42 TL'de.Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi. İlgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.