Sabah saatlerinde 6,87 seviyesinde bulunan Dolar/TL düşüşe geçerek, son 1 ayın en düşük düzeyi olan 6,75`e kadar geriledi.
Dolar ne kadar oldu?
19.05.2020 17:30
Son güncelleme : 19.05.2020 17:49
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde yurt içinde piyasalar kapalı ancak uluslararası piyasalarda işlemler sürüyor.
Sabah saatlerinde 6,87 seviyesinde olan dolar/TL düşüş yönlü hareketini hızlandırdı.
Parite, 6,75'e kadar gerileyerek son 1 aydaki en düşük seviyesini gördü. Euro/TL ise 7,42 TL'de.
SWAP GÖRÜŞMELERİ BİRÇOK ÜLKEYLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi. İlgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.
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En Yüksek
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|: 2,22%
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|Açılış
|: 100.897
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100.897
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|Değişim
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|: -1,08%
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|: 380,13
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|Önceki Kapanış
|: 383,66
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385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|DARDL
|9,39
|2.811.730
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2888
|8,3303
|% -1,00
|
|Frank
|6,9530
|6,9949
|% -1,52
|
|Riyal
|1,8002
|1,8093
|% -1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|11,76
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.504
|-6,50
|
|Tam
|2.527
|2.570
|-6,60
|
|Yarım
|1.233
|1.256
|-3,30
|
|Çeyrek
|617
|628
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|0,25
|