Dolar ne kadar oldu?













DHA

Dün 6,7218-6,7828 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6,7739'dan tamamladı.Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,7860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,63 artışla 7,4780'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,3310'dan satılıyor.Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,9, euro/dolar paritesi ise yaklaşık 2 ayın en yükseği olan 1,1020 seviyesinde dengelendi.Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in destek, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.