Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7860`tan işlem görüyor.
Dolar ne kadar oldu?
28.05.2020 10:27
Son güncelleme : 28.05.2020 11:04
DHA
Dün 6,7218-6,7828 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6,7739'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,7860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,63 artışla 7,4780'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,3310'dan satılıyor.
Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,9, euro/dolar paritesi ise yaklaşık 2 ayın en yükseği olan 1,1020 seviyesinde dengelendi.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in destek, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
10:49105.963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.009,62
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:496,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7968
En Düşük
6,7656
10:497,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:49375,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,92
|Açılış
|: 375,28
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|6.618.009
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.169.813
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|105.045.292
|% 8,79
|
|BIZIM
|14,90
|57.377.572
|% 7,19
|
|PENGD
|3,73
|67.248.886
|% 7,18
|
|CMENT
|31,68
|618.385
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.281.713
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.542.563
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.471.635
|% -9,97
|
|THYAO
|12,98
|1.233.850.851
|% 5,27
|
|PGSUS
|61,40
|384.920.839
|% 3,89
|
|GARAN
|7,67
|251.970.287
|% 0,39
|
|TUPRS
|86,35
|186.561.508
|% 2,92
|
|ASELS
|30,30
|171.044.059
|% 0,73
|
|THYAO
|12,98
|1.233.850.851
|% 5,27
|
|EKGYO
|1,44
|100.882.404
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,22
|123.676.664
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,98
|105.045.292
|% 8,79
|
|ZOREN
|1,45
|54.337.248
|% 5,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3079
|8,3496
|% 0,33
|
|Frank
|6,9694
|7,0114
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8019
|1,8109
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,25
|
|Altın Gr.
|375
|375
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,80
|
|Tam
|2.511
|2.534
|23,50
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,50
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,92
|33,92
|-0,82
|