ABD Merkez Bankası`nın piyasalara likidite sağlamak amacıyla aldığı yoğun önlemlerin etkisiyle küresel piyasalarda gerilemesine karşın, iç piyasada ise tırmanışını sürdüren dolar yeni güne 6.82 liranın üzerinde başladı. Euro ise 7.48 TL`den işlem görüyor.
Dolar ve euro ne kadar oldu?
15.04.2020 09:37
Son güncelleme : 15.04.2020 09:37
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Salı günü 97 bin 272 puan ve 98 bin 630 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 2.23 artışla 98 bin 549 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.45, BIST Mali Endeksi yüzde 1.91, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.64 artışla kapandı.
MERKEZ'İN TAHVİL ALIMLARI SÜRÜYOR
Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil
alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 13.99 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 520/550 düzeyine döndü.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar
en düşük 6.8079 lira ve en yüksek 6.8261 lirayı gördükten sonra, 6.82 – 6.83 lira aralığında,
- euro en düşük 7.4578 lira ve en yüksek 7.4973 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 lira aralığında,
- sterlin
en düşük 8.5863 lira ve en yüksek 8.6140 lirayı gördükten sonra 8.59 – 8.60 lira aralığında hareket ediyor.
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
0
En Düşük
0
18:056,8333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8338
En Düşük
6,8079
18:057,4891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4973
En Düşük
7,4578
18:05378,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,44
|Açılış
|: 378,32
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
377,38
BIST En Aktif Hisseler
|EGSER
|3,74
|8.923.054
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,04
|17.419.098
|% 0,00
|
|MAVI
|40,30
|27.191.568
|% 0,00
|
|MARKA
|1,21
|4.475.097
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 0,00
|
|EGSER
|3,74
|8.923.054
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,04
|17.419.098
|% 0,00
|
|MAVI
|40,30
|27.191.568
|% 0,00
|
|MARKA
|1,21
|4.475.097
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 0,00
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 0,00
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 0,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 0,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 0,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5696
|8,6125
|% -0,13
|
|Frank
|7,0712
|7,1138
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8111
|1,8202
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.723
|-4,78
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.482
|2,20
|
|Tam
|2.489
|2.554
|2,20
|
|Yarım
|1.211
|1.243
|1,10
|
|Çeyrek
|607
|622
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,24
|
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