Dolar/TL haftanın son gününe 6.80`in üzerinde başladı.
Dolar yeni günde kaç lira oldu?
29.05.2020 09:13
Son güncelleme : 29.05.2020 09:13
Türkiye'de bayram tatili sonrasında ekonominin yeniden açılması konusunda ikinci aşamaya geçilirken, piyasalar yabancı ülkelerle para
takası (swap) yapmak için başlatılan görüşmeleri takip ediyor.
Dolar/TL güne 6.81 seviyesinden başladı.
Euro/TL ise 7.56 civarında seyrediyor.
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8203
En Düşük
6,8095
18:007,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5741
En Düşük
7,5388
18:00377,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,93
|Açılış
|: 377,39
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3935
|8,4356
|% 0,29
|
|Frank
|7,0525
|7,0950
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8094
|1,8185
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|2,26
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.478
|4,70
|
|Tam
|2.518
|2.554
|4,80
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|2,30
|
|Çeyrek
|614
|622
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,01
|
|B. Petrol
|35,71
|35,71
|-0,32
|