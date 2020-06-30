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Dolar yeni günde kaç lira oldu?

30.06.2020 10:47

Son güncelleme : 30.06.2020 10:47
Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8540`tan işlem görüyor.



AA

Dün 6,8470-6,8584 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir  seyirle 6,8551'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.10  itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 6,8540'tan işlem görüyor.  Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 azalışla 7,6862'den, sterlin/TL de yüzde 0,2  değer kaybıyla 8,4120'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla  97,7 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1213  seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yurt içinde mayıs ayı dış ticaret verilerine göre  ihracatın 10 milyar dolar, ithalatın 13,4 milyar dolar seviyesinde  gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı  Jerome Powell'ın sunumu, ABD'de tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi,  Chicago PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga  endişelerinin artmasıyla haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu  ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,88'in direnç  olarak öne çıktığını bildirdi.




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