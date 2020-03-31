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Dolar yeni günde ne kadar oldu?

31.03.2020 10:37

Son güncelleme : 31.03.2020 10:37
Corona virüsün dünya genelinde insanları daha az temasla yaşamaya yönlendirmesi piyasaları da yakından etkiliyor. Dolar/TL geçen hafta Eylül 2018`den beri ilk kez 6.60`ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38`e kadar gerilemişti. Bugün ise dolar/TL 6.60 seviyesini tekrar gördü. Petrol fiyatları ise ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin`in enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için anlaşmaları sonrası göstergelerin 18 yıllık en düşük seviyelerinden yükselişe geçmesiyle toparlanmaya başladı.



TL yılbaşından beri bakıldığında; ruble, peso, real ve rand ise kıyaslandığında daha iyi bir performans gösteriyor. Bankacılar bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün belirleyici olduğunu belirtiyorlar.

Geçen hafta iyimserliğin temel gerekçesi ise küresel merkez bankaların ve hükümetlerin ekonomik etkileri sınırlamak adına attıkları trilyonlarca doları bulan adımlar olmuştu. Fed ayrıca emsali görülmemiş bir adım da atarak kurumsal krediler için doğrudan destek vereceğini bile açıklamıştı.

Merkez Bankası (TCMB) da corona virüs için açıkladığı ilk tebdirleri gün ve gün hayata geçirmeye devam ederken beklentiler bankanın genişlemeci adımlarına ve faiz indirimlerine devam edeceği yönünde.

BIST-100 endeksinde sene başından bu yana görülen değer kaybı geçen hafta kapanışa göre %23 aynı dönemde bankacılık endeksindeki kayıp ise %28 oldu. Dün ise BIST-100 endeksinde %0.1 kayıp bankacılık endeksinde ise %0.6 yükseliş yaşandı.




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Altın Gr. 343 343 -0,44  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,15 14,20 0,12  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 26,75 26,75 0,33  
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