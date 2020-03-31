Dolar yeni günde ne kadar oldu?















TL yılbaşından beri bakıldığında; ruble, peso, real ve rand ise kıyaslandığında daha iyi bir performans gösteriyor. Bankacılar bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün belirleyici olduğunu belirtiyorlar.Geçen hafta iyimserliğin temel gerekçesi ise küresel merkez bankaların ve hükümetlerin ekonomik etkileri sınırlamak adına attıkları trilyonlarca doları bulan adımlar olmuştu. Fed ayrıca emsali görülmemiş bir adım da atarak kurumsal krediler için doğrudan destek vereceğini bile açıklamıştı.Merkez Bankası (TCMB) da corona virüs için açıkladığı ilk tebdirleri gün ve gün hayata geçirmeye devam ederken beklentiler bankanın genişlemeci adımlarına ve faiz indirimlerine devam edeceği yönünde.BIST-100 endeksinde sene başından bu yana görülen değer kaybı geçen hafta kapanışa göre %23 aynı dönemde bankacılık endeksindeki kayıp ise %28 oldu. Dün ise BIST-100 endeksinde %0.1 kayıp bankacılık endeksinde ise %0.6 yükseliş yaşandı.