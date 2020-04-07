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Dolar yeni günde ne kadar oldu?

07.04.2020 10:04

Son güncelleme : 07.04.2020 10:04
Corona virüs kaynaklı satış baskısı ve güvenli limana yönelimle birlikte dolar/TL bu sabah güne 6.75 TL seviyesinde başladı.



REUTERS

Dolar/TL gece saatlerinde 6.7920'ye yükseldikten sonra bu sabah güne 6.75 TL seviyesinde başladı. Euro/TL de 7.3130/7.3327 seviyesinde.

Dolar/TL 6 seviyesinin altından sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti.

TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi, geçici bir iyimserlik getirebilmişti. Kurda geçen hafta satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri ve dolara kuvvetli yönelim satış baskısında belirleyici konumda.

PETROL FİYATLARI ETKİLİ OLUYOR

Küresel piyasalarda corona virüs kaynaklı gelişmeler, iç piyasada ise Merkez Bankası'nın (TCMB) daha önce eşi görülmemiş hızda tahvil alımları ve Hazine ihaleleri izleniyor. Corona virüs krizinin New York'ta ivme kaybettiğine ve Avrupa'da ise azaldığına dair geçici işaretlerin desteğiyle piyasalar bu sabaha da dün olduğu gibi iyimser bir seyirle başladı. Bu iyimserlik aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan para birimlerinde değer kayıplarını sınırlı da olsa azalttı.

Bankacılar bu gelişmede kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün belirleyici olduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aşan kamunun döviz arzı bu yıl da 20 milyar doları aşmış durumda. İlgili veriler gecikmeli olarak hesaplanabiliyor ancak bankacılar Perşembe günü açıklanacak geçen haftaya ait TCMB rezerv verilerinde sert düşüşler bekliyorlar. TCMB ilk önlemlerini açıkladığında 5 milyar doları zorunlu karşılıktan serbest bıraktığı tutar olmak üzere rezervlerinde 1 haftada 104 milyar dolardan 93.5 milyar dolara düşüş yaşamıştı. İlk etki ardından rezervler sınırlı yükseldi.




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