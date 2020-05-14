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Dolar/TL ne kadar oldu?

14.05.2020 17:54

Son güncelleme : 14.05.2020 17:55
Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile yinelediği tarihi zirvesinden 7 seviyesinin altına doğru gerilemeyi sürdürüyor. Kur son günlerde dolar karşısında yatay ancak sınırlı da olsa iyimser bir seyir izliyor. Dolar/TL saat 17.50 itibarıyla 6.95 seviyesinde işlem görüyor.



REUTERS

Dün açıklanan ödemeler dengesi verileri rekor rezerv kayıplarını ve portföy çıkışlarını teyit etti. Cari işlemler açığı yılın ilk çeyreğinde $7.64 milyar oldu. Resmi rezervlerde Mart ayında $16.6 milyar net azalış gözlendi. Mart'ta portföy çıkışı $5.5 milyar, net hata noksan $2.9 milyar çıkışa işaret etti.

Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile tarihi zirvesini yinelemesinin ardından BDDK'nın üç bankaya TL işlem yasağı getirme kararı sonrası 7'nin altına kadar geriledi. BDDK'nın ilgili yasağı kaldırmasına rağmen dolar/TL'de düşüş devam etti.

TCMB verilere göre toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat sonundan beri $21.6 milyar düşüşle $86.2 milyara geriledi. TCMB'nin 1 Mayıs ile biten geçen hafta rezerv kaybı 200 milyon dolar ile geçtiğimiz haftalara göre oldukça sınırlı kaldı. 20 Mart ile biten haftada rezervlerindeki düşüş bir haftada 10.7 milyar dolar olmuştu.




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