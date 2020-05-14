Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile yinelediği tarihi zirvesinden 7 seviyesinin altına doğru gerilemeyi sürdürüyor. Kur son günlerde dolar karşısında yatay ancak sınırlı da olsa iyimser bir seyir izliyor. Dolar/TL saat 17.50 itibarıyla 6.95 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL ne kadar oldu?
14.05.2020 17:54
Son güncelleme : 14.05.2020 17:55
REUTERS
Dün açıklanan ödemeler dengesi verileri rekor rezerv kayıplarını ve portföy çıkışlarını teyit etti. Cari işlemler açığı yılın ilk çeyreğinde $7.64 milyar oldu. Resmi rezervlerde Mart ayında $16.6 milyar net azalış gözlendi. Mart'ta portföy çıkışı $5.5 milyar, net hata noksan $2.9 milyar çıkışa işaret etti.
Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile tarihi zirvesini yinelemesinin ardından BDDK'nın üç bankaya TL
işlem yasağı getirme kararı sonrası 7'nin altına kadar geriledi. BDDK'nın ilgili yasağı kaldırmasına rağmen dolar/TL'de düşüş devam etti.
TCMB verilere göre toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat sonundan beri $21.6 milyar düşüşle $86.2 milyara geriledi. TCMB'nin 1 Mayıs ile biten geçen hafta rezerv kaybı 200 milyon dolar
ile geçtiğimiz haftalara göre oldukça sınırlı kaldı. 20 Mart ile biten haftada rezervlerindeki düşüş bir haftada 10.7 milyar dolar olmuştu.
17:4299.102
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.056,67
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
17:426,9579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
17:427,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
17:42386,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,60
|Açılış
|: 386,84
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|71,50
|15.025.563
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|7.854.395
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|27.517.749
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|618.393
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|382.186.500
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|129.638.801
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|57.128.194
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.025.622
|% -9,97
|
|ASELS
|29,18
|1.591.259.115
|% 1,81
|
|ECILC
|5,93
|1.249.679.668
|% -0,50
|
|GARAN
|7,70
|695.888.483
|% -2,53
|
|SASA
|9,23
|456.011.565
|% 1,43
|
|SELEC
|9,10
|454.864.037
|% -5,31
|
|ECILC
|5,93
|1.249.679.668
|% -0,50
|
|IEYHO
|0,63
|106.510.417
|% 5,00
|
|KRDMD
|2,44
|336.588.018
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,14
|153.710.621
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,06
|140.174.938
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4594
|8,5018
|% -0,59
|
|Frank
|7,1216
|7,1645
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8451
|1,8544
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|14,12
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.536
|17,10
|
|Tam
|2.565
|2.602
|17,60
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,50
|
|Çeyrek
|626
|636
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,70
|15,73
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,03
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,97
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