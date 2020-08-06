Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0740`tan işlem görüyor.
Dolar/TL yeni günde ne kadar?
06.08.2020 09:55
Son güncelleme : 06.08.2020 09:55
AA
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 7,0474'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,0740 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 8,4560'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 9,3150'den satılıyor.
Dolar endeksi, 92,5 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.
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|: 1,17%
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|: 467,02
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
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467,23
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,92
|46.504.662
|% 42,63
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,51
|35.435.227
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,51
|35.435.227
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|228.951.535
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2960
|9,3426
|% 0,90
|
|Frank
|7,7723
|7,8191
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8815
|1,8910
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.052
|2.053
|14,55
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,10
|
|Cumhuriyet
|3.166
|3.169
|142,00
|
|Tam
|3.150
|3.221
|36,50
|
|Yarım
|1.529
|1.567
|13,10
|
|Çeyrek
|767
|785
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,19
|
|B. Petrol
|45,55
|45,55
|0,36
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