Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar/TL yeni günde ne kadar?

06.08.2020 09:55

Son güncelleme : 06.08.2020 09:55
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0740`tan işlem görüyor.



AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa  göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 7,0474'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.25  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,0740 seviyesinde işlem görüyor.  Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 8,4560'tan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer  kazancıyla 9,3150'den satılıyor.

Dolar endeksi, 92,5 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi ise  analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin hemen üzerinde  bulunuyor.

Analistler, ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon  dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının  gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde  ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, öğleden  sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin  haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.092
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATLAS 2,92 46.504.662 % 42,63  
ASELS 16,84 815.319.098 % 0,00  
HDFGS 4,55 257.374.450 % 0,00  
PRKAB 5,51 35.435.227 % 0,00  
ISGYO 1,92 214.581.228 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2960 9,3426 % 0,90  
Frank 7,7723 7,8191 % 0,61  
Riyal 1,8815 1,8910 % 0,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.052 2.053 14,55  
Altın Gr. 466 466 4,10  
Cumhuriyet 3.166 3.169 142,00  
Tam 3.150 3.221 36,50  
Yarım 1.529 1.567 13,10  
Çeyrek 767 785 6,60  
Gümüş.Ons 27,70 27,74 0,77  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,19  
B. Petrol 45,55 45,55 0,36  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru