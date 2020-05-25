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Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar...

25.05.2020 10:42

Son güncelleme : 25.05.2020 11:43
Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,8146`dan işlem görüyor.



DHA

Cuma günü 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki  kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamladı. Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15  itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,8146'dan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,4130'dan, sterlin/TL önceki kapanışın  hafif üzerinde 8,2954'ten satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,9, avro/dolar  paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 7,0874 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içi ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı  olduğunu kaydederek, Almanya'da IFO endeks verilerinin takip edileceğini, teknik  açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile  getirdi.





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Tam 2.520 2.549 10,00  
Yarım 1.230 1.246 4,90  
Çeyrek 615 623 2,40  
Gümüş.Ons 16,90 16,96 -0,27  
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