Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,8146`dan işlem görüyor.
Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar...
25.05.2020 10:42
Son güncelleme : 25.05.2020 11:43
DHA
Cuma günü 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamladı. Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,8146'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,4130'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hafif üzerinde 8,2954'ten satılıyor.
Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 7,0874 seviyesinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içi ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydederek, Almanya'da IFO endeks verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8189
En Düşük
6,7958
18:057,4182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4345
En Düşük
7,4030
18:05378,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,41
|Açılış
|: 378,76
|
|Önceki Kapanış
|: 380,16
|
380,24
En Düşük
377,16
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,31
|10.620.328
|% 0,00
|
|VESTL
|13,62
|96.356.321
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|VESTL
|13,62
|96.356.321
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,31
|10.620.328
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|GARAN
|7,54
|500.967.894
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2687
|8,3101
|% 0,03
|
|Frank
|6,9766
|7,0186
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8084
|1,8175
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-6,95
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.484
|9,70
|
|Tam
|2.520
|2.549
|10,00
|
|Yarım
|1.230
|1.246
|4,90
|
|Çeyrek
|615
|623
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,96
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,13
|35,13
|0,00
|