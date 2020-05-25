Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar...













DHA

Cuma günü 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamladı. Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,8146'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,4130'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hafif üzerinde 8,2954'ten satılıyor.



Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 7,0874 seviyesinde dengelendi.



Analistler, bugün yurt içi ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydederek, Almanya'da IFO endeks verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.