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`Döviz kurunu silah gibi kullanıyorlar`

08.05.2020 15:44

Son güncelleme : 08.05.2020 15:44
Prof. Dr. Sedat Aybar CNN Türk canlı yayınında dövizde yapılan manipülasyonla ilgili "Döviz kurunu silah gibi kullanıyorlar. Bu doğrudan Türkiye ile ilgili olan gelişme" dedi.



Dövizde manipülasyon mu var? Dış kaynaklı atakların sebebi ne? soruları ile ilgili Prof. Dr. Sedat Aybar, CNN Türk canlı yayınında şunları söyledi:

"Daha önce bu tarz saldırıları 2019 Mart'ta yaşamıştık. 2018 Ağustos ayında benzeri atakları yaşamıştık. Döviz kurunu silah gibi kullanıyorlar. Bu doğrudan Türkiye ile ilgili olan gelişme.

Türkiye corona virüsle mücadeleye başladığı zaman çok fazla can kaybına neden olacağını ve Türk ekonomisini hırpalayacağını söyleyenler vardı. Sağlık Bakanı coronada birinci aşamayı geçtiğimizi açıklamıştı. Demek ki Türkiye'deki iktisadi değişkenlerin kötü etkileneceği beklentisi gerçekleşmedi. Türkiye'nin diğer ülkelerin merkez bankaları ile yaptığı swap anlaşma görüşmeleri devam ediyordu. Şimdi böyle bir tablo çıktı. Bütün bu gelişmeler içerisindeyken bir anda böyle bir atakla karşı karşıya kaldık. Bu Türkiye'ye yapılan bir şey.

Bu tür saldırılara imkan veren ve özellikle 2008 küresel krizinde zaafiyeti ortaya çıkan bir takım finansal düzenlemeler var ve düzenlemelerin getirdiği sadece Türkiye'ye değil Meksika, Arjantin gibi ülkelerin para birimleri üzerinden de spekülatif ataklar gerçekleştiren bir finansal mimari var.

Bu finansallaşmış kapitalizm öyle bir vicdansız sistem ki kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Finans oligarşisi bu acımasızca spekülatif araçları kullanabildiği finansal mimarinin artık yeniden düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıktı."




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