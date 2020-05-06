Bakan Pekcan "Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz" dedi.
`Döviz sıkıntısının önüne geçilecek`
06.05.2020 16:00
Son güncelleme : 06.05.2020 16:04
AA
Ticaret Bakanı Pekcan şunları söyledi:
"Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli.
Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz."
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|RODRG
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|GSRAY
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|186.336.262
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|8,8359
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|Frank
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|Riyal
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|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-8,29
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|Altın Gr.
|391
|392
|3,10
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.556
|15,80
|
|Tam
|2.577
|2.623
|20,30
|
|Yarım
|1.258
|1.282
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