ABD Başkanı Donald Trump`ın, ülke genelinde ekonomik canlanmayı sağlamak için Covid-19 nedeniyle kapalı olan ekonomiyi üç aşamalı olarak açacaklarını açıklamasının ardından, Dow Jones Endeksi açılış öncesi işlemlerde 800 puan birden yükseldi.
Dow Jones Endeksi 800 puan birden yükseldi!
17.04.2020 15:46
Son güncelleme : 17.04.2020 15:56
DHA
Covid-19 tedavisi için yapılan klinik testlerde Şikago hastanesindeki 125 hastanın çoğunun Gilead firmasının remdesivir adlı ilacını kullandıktan sonra iyileşip taburcu oldukları açıklanması da iyimserliği artırdı.
Gilead firması ise remdesivir ilacının COVID-19 tedavisindeki güvenlik ve etkinlik düzeyini saptamak için daha fazla veriye ihtiyaçları olduğunu ve bu verilerin de ay sonunda geleceğini açıkladı.
Trump, ABD'de eyaletlerin corona virüs yasaklarını kaldırması için, ülke salgınla savaşmaya devam ederken ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan detaylı ve üç aşamalı bir plan açıkladı.
Planda eyaletlere ilk aşamaya başlamadan önce corona virüs vaka ya da pozitif test sayılarında "düşüş eğilimi" gösterdikten sonra salgından en çok etkilenen işletmeler için yasakları yavaş yavaş gevşetmeleri önerisinde bulunuluyor.
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Tüm yasakları bir anda kaldırmak yerine ufak ve dikkatli adımlar atacağız" dedi. Trump bu ay içerisinde daha önce yaptığı açıklamalarda ekonomiyi yeniden açmak istediğini söylemişti.
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|376
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