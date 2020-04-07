Birleşik Arap Emirlikleri`ndeki (BAE) Dubai Ekonomik Kalkınma Dairesi, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan ticari faaliyetleri durdurma kararının, 18 Nisan`a kadar uzatıldığını duyurdu.
Dubai`de ticari faaliyetlerin durdurulması kararı uzatıldı
07.04.2020 10:54
Son güncelleme : 07.04.2020 11:10
AA
Dubai Ekonomik Kalkınma Dairesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ticari faaliyetleri durdurma kararının, kentte ulusal dezenfekte çalışmalarının sona ereceği 18 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.
Ekonomik Kalkınma Dairesi, 25 Mart'ta, ticari kurumlara iki hafta süreyle kapılarını kapatma ve faaliyetlerini durdurma talimatı vermişti.
BAE Sağlık Bakanlığı dün itibarıyla ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybını 11, toplam vaka sayısını ise 2 bin 76 olarak duyurmuştu.
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