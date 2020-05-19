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Dünya Bankası 100 ülkeye corona desteği sağladı

19.05.2020 17:53

Son güncelleme : 19.05.2020 18:17
Dünya Bankası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gelişmekte olan 100 ülkeye acil durum desteği sağladığını duyurdu.



AA

Bankadan yapılan açıklamada, ülkelerin ekonomik toparlanmalarına  yardımcı olmak ve sağlık sistemlerini güçlendirmek amacıyla mart ayından bu yana  rekor düzeyde destek sağlandığı belirtildi.

Dünya Bankasının Kovid-19 salgının tıbbi, sosyal ve ekonomik  etkilerine karşı gelişmekte olan ülkelere destek olmak amacıyla 15 aylık sürede  160 milyar dolarlık kaynak sağlama taahhütünde bulunduğunun hatırlatıldığı  açıklamada, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik acil durum operasyonlarının dünya  nüfusunun yüzde 70'ine ev sahipliği yapan gelişmekte olan 100 ülkeye ulaştığı  bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David  Malpass, "Salgın ve gelişmiş ülkelerdeki ekonomik faaliyetin durması 60 milyon  insanı aşırı yoksulluğa itebilir ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik bu zamana  kadar kaydedilen ilerlemenin çoğuna zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankasının 100 ülkede acil durum operasyonlarını hayata geçirmek  için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket ettiğini vurgulayan Malpass, ekonomik  büyümenin yeniden sağlanması için hızlı ve esnek yanıtlar alınması gerektiğini  kaydetti.

Malpass, Kovid-19 salgınıyla mücadelelerini finanse etmek için yoksul  ülkelerin borç ödemelerinin askıya alınmasının öneminin altını çizerek,  hükümetlerin mali taahhütlerinin şeffaflığını önemli ölçüde artırmak için hızlı  bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini ve bunun yatırım ortamına olan güveni  artırarak gelecekteki yatırımları teşvik edeceğini belirtti.




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