Dünya Bankası`nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından ciddi derecede etkilenen yoksul ve savunmasız ailelere sosyal yardım sağlanması amacıyla Hindistan`a 1 milyar dolarlık acil durum kredisini onayladığı bildirildi.
Dünya Bankası Hindistan`a 1 milyar dolar krediyi onayladı
15.05.2020 16:42
Son güncelleme : 15.05.2020 16:52
AA
Dünya Bankasından yapılan açıklamada, geçen ay sağlık sektörü için açıklanan 1 milyar dolarlık paketle birlikte Hindistan'a toplamda 2 milyar dolarlık kredinin taahhüt edildiği belirtildi.
Hindistan'ın nüfusun yarısı günlük 3 dolardan az kazanıyor.
Dün, Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, 80 milyon göçmen işçi için 2 ay süreliğine 463 milyon dolar
değerinde tahıl yardımı sağlanacağını kaydetmişti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında 265 milyar doların üzerinde ekonomik yardım paketi hazırlanacağını duyurmuştu.
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