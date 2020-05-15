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Dünya Bankası Hindistan`a 1 milyar dolar krediyi onayladı

15.05.2020 16:42

Son güncelleme : 15.05.2020 16:52
Dünya Bankası`nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından ciddi derecede etkilenen yoksul ve savunmasız ailelere sosyal yardım sağlanması amacıyla Hindistan`a 1 milyar dolarlık acil durum kredisini onayladığı bildirildi.



AA

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, geçen ay sağlık sektörü için  açıklanan 1 milyar dolarlık paketle birlikte Hindistan'a toplamda 2 milyar  dolarlık kredinin taahhüt edildiği belirtildi.

Hindistan'ın nüfusun yarısı günlük 3 dolardan az kazanıyor.

Dün, Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, 80 milyon göçmen işçi için 2 ay  süreliğine 463 milyon dolar değerinde tahıl yardımı sağlanacağını kaydetmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada,  Kovid-19'la mücadele kapsamında 265 milyar doların üzerinde ekonomik yardım  paketi hazırlanacağını duyurmuştu.




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