Dünya Bankası`nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde Kenya`nın desteklenmesi için 1 milyar dolarlık krediyi onayladığı bildirildi.
Dünya Bankası Kenya`ya 1 milyar dolar krediyi onayladı
20.05.2020 14:28
Son güncelleme : 20.05.2020 14:32
AA
Dünya Bankası Kenya Direktörü Felipe Jaramillo, yaptığı yazılı açıklamada, “Kenya ekonomisi üzerinde Kovid-19'un olumsuz etkisini azaltmak için 1 milyar dolar
krediye onay verildi." ifadelerini kullandı.
Kenya'ya sağlanan kredinin kamu kuruluşlarının işleyişinin sürdürülmesi ve yeni süreçte hükümet tarafından atılacak adımların uygulanması için kullanılacağı kaydedildi. Krediyle tarım gibi öncelikli sektörlerin desteklenmesi amaçlanıyor.
Kenya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında nisan ayının başında Uluslararası Para
Fonundan (IMF) da 739 milyon dolar kredi almıştı.
14:16102.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 361,90
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
14:166,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
14:167,4482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,3878
14:16382,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,53
|Açılış
|: 382,45
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|6,60
|6.123.803
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.384.906
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|17.807.498
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|4.602.738
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.382,50
|5.468.970
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|67.418.462
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,40
|836.822.711
|% 4,85
|
|THYAO
|10,95
|454.021.760
|% 1,39
|
|GARAN
|7,72
|418.618.761
|% -0,39
|
|ASELS
|29,42
|350.288.161
|% 0,75
|
|MGROS
|34,40
|321.837.120
|% 4,43
|
|EKGYO
|1,35
|205.839.618
|% 3,05
|
|AFYON
|2,86
|195.558.907
|% 2,51
|
|ALKIM
|13,40
|836.822.711
|% 4,85
|
|ODAS
|1,87
|112.895.021
|% 1,08
|
|KRDMD
|2,48
|146.686.474
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3109
|8,3526
|% 0,47
|
|Frank
|7,0096
|7,0518
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8041
|1,8131
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,90
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.502
|5,00
|
|Tam
|2.543
|2.567
|5,20
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,50
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,31
|35,31
|0,66
|