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Dünya Bankası Kenya`ya 1 milyar dolar krediyi onayladı

20.05.2020 14:28

Son güncelleme : 20.05.2020 14:32
Dünya Bankası`nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde Kenya`nın desteklenmesi için 1 milyar dolarlık krediyi onayladığı bildirildi.



AA

Dünya Bankası Kenya Direktörü Felipe Jaramillo, yaptığı yazılı  açıklamada, “Kenya ekonomisi üzerinde Kovid-19'un olumsuz etkisini azaltmak için  1 milyar dolar krediye onay verildi." ifadelerini kullandı.

Kenya'ya sağlanan kredinin kamu kuruluşlarının işleyişinin  sürdürülmesi ve yeni süreçte hükümet tarafından atılacak adımların uygulanması  için kullanılacağı kaydedildi. Krediyle tarım gibi öncelikli sektörlerin  desteklenmesi amaçlanıyor.

Kenya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında nisan ayının başında  Uluslararası Para Fonundan (IMF) da 739 milyon dolar kredi almıştı.




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