GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dünya Bankası Türkiye`ye 100 milyon dolarlık krediyi onayladı

27.04.2020 10:07

Son güncelleme : 27.04.2020 10:10
Dünya Bankası Covid-19 pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye`ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.



DHA

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası (24 Nisan) Acil Covid-19 Sağlık Projesi için Türkiye'ye sağlanacak 100 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı. Proje Dünya Bankası'nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolarlık küresel hızlandırılmış fonunun bir parçasını oluşturuyor" denildi.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin alacağı kredi 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10.5 yıllık vadeye sahip.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Bu finansman Türkiye'nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek corona virüs pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir" dedi.

Dünya Bankası önümüzdeki dönemde corona virüs etkisini azaltmak adına 160 milyar dolar düzeyinde bir finansal destek sağlamayı hedefliyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55100.086
Değişim :  1,34% |  1.327,37
Açılış :  100.086  
Önceki Kapanış :  98.759  
En Yüksek
100.086 En Düşük
100.086
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 1,54 9.834.547 % 0,00  
CEMTS 7,20 65.722.439 % 0,00  
EKGYO 1,22 108.031.594 % 0,00  
PETKM 3,46 390.638.114 % 0,00  
PARSN 13,82 6.177.118 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6339 8,6772 % 0,71  
Frank 7,1317 7,1747 % 0,18  
Riyal 1,8459 1,8552 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 -13,76  
Altın Gr. 385 385 -1,99  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.530 2.589 -14,60  
Yarım 1.233 1.264 -7,10  
Çeyrek 618 632 -3,60  
Gümüş.Ons 15,11 15,15 -0,08  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,00  
B. Petrol 23,57 23,57 -1,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru