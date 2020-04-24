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Dünya Bankası`ndan emtia fiyatları açıklaması

24.04.2020 09:26

Son güncelleme : 24.04.2020 09:26
Dünya Bankası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 40,3, enerji dışı emtia fiyatlarında ise yüzde 5,1`lik azalma olacağını öngördü.



AA

Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısını  "Kovid-19'un emtialar üzerindeki etkileri" başlığıyla yayımlandı.

Raporda, neredeyse emtia fiyatlarının tümünde son 3 ayda Kovid-19  salgını nedeniyle keskin düşüşler görüldüğü aktarıldı.

Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin petrol talebinde  benzeri görülmemiş bir düşüşe neden olduğuna dikkat çekilen raporda, zayıf  ekonomik büyümenin genel emtia talebini daha da azaltacağı ifade edildi.

PETROL FİYATINDA BU YIL YÜZDE 43'LÜK DÜŞÜŞ TAHMİNİ

Raporda, petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia  fiyatlarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 40,3, tarım ürünleri gibi enerji  dışı emtia fiyatlarının ise yüzde 5,1 azalmasının beklendiği kaydedildi.

Emtia fiyatlarında 2021'de toparlanma beklendiğine işaret edilen  raporda, enerji emtia fiyatlarının gelecek yıl yüzde 18,9, enerji dışı emtia  fiyatlarının da yüzde 2,5 artacağı tahmin edildi.

Raporda, ham petrolün varil fiyatının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde  43 azalarak ortalama 35 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. Dünya  Bankasının raporunda, ham petrolün varil fiyatının 2021'de ise yüzde 20 artışla  ortalama 42 dolara ulaşmasının beklendiği bildirildi.

ALTIN FİYATINDA YÜZDE 14,9'LUK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Metaller ve minerallerin fiyatlarında bu yıl geçen yıla göre yüzde  13,2'lik azalma beklenen raporda, değerli metallerin fiyatının ise yüzde 13,2  artacağı öngörüldü.

Raporda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 14,9  artacağı, 2021'de ise yüzde 0,6 azalacağı tahmin edildi.

Tarımsal ürünlerin fiyatlarının ise bu yıl genel olarak istikrarlı bir  seyir izlemesinin beklendiği raporda, ancak gıda güvenliğine ilişkin endişelerin  söz konusu olduğu aktarıldı.

Raporda, emtia piyasalarına ilişkin görünümün oldukça belirsiz olduğu  vurgulanarak bu belirsizliğin salgının süresine, şiddetine ve salgına karşı  alınan önlemlerin ne kadar kısa sürede kaldırılacağına bağlı olduğu ifade edildi.





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