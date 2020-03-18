Dünya Bankası corona virüs salgınına yanıt için oluşturduğu fonu 2 milyar dolar artırdı.
Dünya Bankası`ndan flaş karar! 2 milyar dolar arttı
18.03.2020 09:31
Son güncelleme : 18.03.2020 09:31
Dünya Bankası, üye ülkelerin global corona virüs salgınına yanıt için ihtiyaç duyabilecekleri finansmanın hızla karşılanması için 3 Mart'ta oluşturduğu fonu 2 milyar dolar
daha artırarak 14 milyar dolar seviyesine yükseltti.
Yapılan bu değişiklikle Dünya Bankası kuruluşu olan IFC, corona virüs salgınının yayılmasından zarar gören özel sektör şirketlerini ve onların çalışanlarını desteklemek için toplam 8 milyar dolar kaynağa sahip oldu.
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|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7648
|7,8038
|% 1,00
|
|Frank
|6,6904
|6,7307
|% 0,92
|
|Riyal
|1,7102
|1,7188
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,38
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,41
|12,45
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,00
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|B. Petrol
|28,41
|28,41
|-0,32
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