Dünya Bankası, Somali`ye Uluslararası Kalkınma Yardımı (IDA) programı kapsamında 55 milyon dolar hibe verilmesini onayladığını duyurdu.
Dünya Bankası`ndan Somali`ye 55 milyon dolar hibe
24.06.2020 13:21
Son güncelleme : 24.06.2020 13:21
AA
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, ek mali desteğin yeni tip corona virüsün (Kovid-19) küresel etkilerinin azaltılmasına ve hükümetin reform programını sürdürmesine yardımcı olacağı belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Somali Maliye Bakanı Abdirahman Beileh, yeniden gözden geçirilen bütçenin salgın nedeniyle geliri azalan yerel idarelere ve yoksul hanelere maddi desteği artırmayı amaçladığına işaret ederek, ek mali paketin 2020'de yüzde 29'luk gelir daralmasıyla karşılaşan hükümetin boşluğunu dolduracağını kaydetti.
Gelişmiş ülkelerin kredi alacaklarını koordine eden Paris Kulübü, nisan ayında, Somali’nin yaklaşık 1,4 milyar dolarlık borcunu silmişti.
13:06114.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -346,20
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
13:066,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
13:067,7490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
13:06392,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,92
|Açılış
|: 392,23
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|431.183.503
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.384.105
|% 9,98
|
|ULAS
|4,97
|15.431.671
|% 9,47
|
|YKGYO
|4,59
|78.640.787
|% 7,75
|
|DIRIT
|1,34
|461.423
|% 7,20
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,31
|1.222.235
|% -9,96
|
|RTALB
|32,04
|40.207.915
|% -8,40
|
|GLRYH
|13,45
|14.462.939
|% -8,13
|
|BAYRK
|8,42
|7.919.538
|% -6,24
|
|GUSGR
|4,74
|605.104.782
|% 3,72
|
|GARAN
|8,35
|487.198.758
|% -1,30
|
|KARSN
|2,85
|454.304.087
|% 4,40
|
|KRDMD
|3,00
|442.072.446
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,43
|431.183.503
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|431.183.503
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|163.837.063
|% 6,17
|
|KARSN
|2,85
|454.304.087
|% 4,40
|
|KRDMD
|3,00
|442.072.446
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,74
|605.104.782
|% 3,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5533
|8,5962
|% 0,08
|
|Frank
|7,2301
|7,2736
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,60
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.557
|18,80
|
|Tam
|2.609
|2.622
|19,30
|
|Yarım
|1.271
|1.283
|9,50
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,35
|