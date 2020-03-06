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Dünya borsaları `virüs` etkisinden kurtulamıyor

06.03.2020 09:38

Son güncelleme : 06.03.2020 09:38
Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin artarak devam etmesi ile negatif seyrediyor.



AA

Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 44’e  çıkarken, Avrupa ve ABD'deki vaka sayısındaki artışlar, ekonomik aktiviteyi ve  finansal piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çin'de vaka sayısındaki artış hızı önemli ölçüde azalsa da ABD, İran  ve özellikle Avrupa'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Kovid-19  nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fransa'da 6'ya, İspanya'da 3'e yükseldi,  İngiltere ve İsviçre'de ise ilk kez salgına bağlı can kaybı yaşandı.

Avrupa'da alınan önlemeler çerçevesinde 100'den fazla organizasyon  iptal edilirken, son olarak Fransa'nın Strazburg kentinde gelecek hafta yapılması  planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun, Kovid-19 salgını nedeniyle  istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacağı açıklandı.  Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin  dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağı  duyurulmuştu.

Salgın endişeleri ile merkez bankaları faiz indirimi ve likidite  silahlarını kullanırken, ekonomi yönetimleri de mali politika araçlarını devreye  sokuyor. ABD Senatosu, her geçen gün yayılan Kovid-19 salgını ile mücadele için  8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı dün  kabul etti.

Bu gelişmelere karşın pay piyasalarında aralıklı olarak gelen  alımların sürekliliği sağlayamaması ve oynaklığın aşırı derecede artması dikkati  çekiyor. Korku endeksi olarak da adlandırılan VIX endeksi, son bir haftadır 30  seviyesinin üzerine yerleşirken, bu durum Ekim 2011'den bu yana bir ilke işaret  ediyor. VIX endeksi dün 33,5 seviyesinden 42,8'e kadar yükseldi.

New York borsası, dün artan satış baskısı ile önceki günkü  kazançlarının neredeyse tamamını geri verirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri  tarihinde ilk kez 0,9'un altına geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 3,58, S&P 500  endeksi yüzde 3,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,10 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün doların diğer para birimleri karşısındaki değer  kaybından destek bulan avro/dolar paritesi, günü yüzde 0,8 artışla 1,1228'den  tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 1,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir Asya piyasalarıyla yeni  güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1, Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,3  geriledi.

Yurt içinde, dün Rusya ile Suriye konusunda gerçekleştirilen  diplomatik görüşmeler gündemin odağında bulunuyordu. Suriye'de gerilimin  azalacağına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,93 değer kazanan BIST 100 endeksi,  günü 111.815,08 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile  yüzde 0,6 artarak 6,1146'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası  piyasanın açılışında 6,1070 seviyesinde işlem görüyor.

Dün akşam, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde  uygulanacak ateşkes süreci için anlaşmaya varıldı.

Analistler, başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip  edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam  raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar  verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 112.500 seviyesinin direnç, 110.000  ve 107.200'ün destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise  6,00-6,20 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri

16.30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, şubat ayı istihdam raporu

17.30 Türkiye, şubat ayı Hazine nakit dengesi

18.00 ABD, ocak ayı toptan eşya stokları




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