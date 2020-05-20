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Dünya Ticaret Örgütü`nün ticaret barometresi düştü

20.05.2020 13:14

Son güncelleme : 20.05.2020 13:14
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2016’dan beri yayınladığı Mal Ticareti Barometresi yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle en düşük seviyesine geriledi.



AA

DTÖ Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayınladı. Buna göre, şubatta 95,5 olan Mal Ticareti Barometresi mayısta 87,6’a geriledi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını  gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altında büyümeyi işaret ediyor.

DTÖ raporunda, 2016’dan beri yayınlanan barometrenin en düşük  seviyesine gerilediği belirtilerek, “Bu da küresel ticaretteki hızlı daralmanın  yılın ikinci çeyreğine uzayacağına işaret ediyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bugün açıklanan barometrenin Kovid-19 salgının ilk aşamalarını  gösterdiği vurgulanan raporda, bunun da küresel ticarette düşüşünün henüz dibe  vurmadığına işaret ettiğinin altı çizildi.

DTÖ'nün 8 Nisan 2020'de yayınlanan raporunda söz konusu pandeminin  süresine ve politika tepkisinin etkinliğine bağlı olarak dünya mal ticaretinin bu  yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında düşebileceğinin öngörüldüğü hatırlatılan  raporda, barometredeki yeni okumanın bu tahminle tutarlı olduğu belirtildi.





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