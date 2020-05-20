Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2016’dan beri yayınladığı Mal Ticareti Barometresi yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle en düşük seviyesine geriledi.
Dünya Ticaret Örgütü`nün ticaret barometresi düştü
20.05.2020 13:14
Son güncelleme : 20.05.2020 13:14
AA
DTÖ Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nu yayınladı. Buna göre, şubatta 95,5 olan Mal Ticareti Barometresi mayısta 87,6’a geriledi.
Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altında büyümeyi işaret ediyor.
DTÖ raporunda, 2016’dan beri yayınlanan barometrenin en düşük seviyesine gerilediği belirtilerek, “Bu da küresel ticaretteki hızlı daralmanın yılın ikinci çeyreğine uzayacağına işaret ediyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.
Bugün açıklanan barometrenin Kovid-19 salgının ilk aşamalarını gösterdiği vurgulanan raporda, bunun da küresel ticarette düşüşünün henüz dibe vurmadığına işaret ettiğinin altı çizildi.
DTÖ'nün 8 Nisan 2020'de yayınlanan raporunda söz konusu pandeminin süresine ve politika tepkisinin etkinliğine bağlı olarak dünya mal ticaretinin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında düşebileceğinin öngörüldüğü hatırlatılan raporda, barometredeki yeni okumanın bu tahminle tutarlı olduğu belirtildi.
12:58102.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 655,64
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
12:586,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
12:587,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4446
En Düşük
7,3878
12:58382,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,36
|Açılış
|: 382,29
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|5.489.903
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.382,50
|5.468.970
|% 10,00
|
|SODSN
|13,86
|336.025
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|17.360.880
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|5.025.780
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,17
|1.988.665
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|1.651.905
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|65.980.693
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|373.723
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|141.743
|% -9,20
|
|ALKIM
|13,22
|501.450.646
|% 3,44
|
|GARAN
|7,73
|365.441.790
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|262.643.198
|% -2,63
|
|THYAO
|10,88
|250.316.887
|% 0,74
|
|BIMAS
|62,25
|243.790.608
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,34
|180.869.898
|% 2,29
|
|ODAS
|1,87
|109.165.142
|% 1,08
|
|AFYON
|2,88
|164.574.295
|% 3,23
|
|ISGYO
|1,68
|94.820.690
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,47
|136.490.106
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3042
|8,3459
|% 0,39
|
|Frank
|6,9986
|7,0407
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,70
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,00
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,30
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,00
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|0,40
|