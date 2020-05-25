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Dünyaca ünlü üç dev şirket corona virüse yenildi!

25.05.2020 11:05

Son güncelleme : 25.05.2020 11:07
Tüm dünyayı etkisi altına alana corona virüs nedeniyle dünyaca ünlü birçok firma ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyor. Peki bu süreçte hangi firmalar corona virüse yenik düştü. İşte cevabı...



Amerikan perakende şirketi J.Crew Group, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,65 milyar dolarlık borcun öz kaynağa dönüştürülmesi için borç verenlerle anlaşma yapıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, J.Crew Group'un konkordato başvurusunda bulunduğu bildirildi. Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen J.Crew Group Üst Yöneticisi (CEO) Jan Singer, borç verenlerle yapılan anlaşmanın, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına şirket için kritik bir kilometre taşı olduğunu ifade etmişti.

Singer, bu süreçte müşterilere hizmet sunmaya devam edileceğini belirterek Kovid-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü koşullarda dahi tüm operasyonları günlük olarak sürdüreceklerini vurgulamıştı.

İTALYAN RESTORAN DEVİ İFLAS ETTİ

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan dünyaca ünlü İtalyan restoran zinciri Carluccio's ise iflas etti. Restoran zincirinden yapılan açıklamada, corona virüs (Kovid-19) salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle şirketin iflas ettiği bildirilmişti.

21 yıl önce Londra'da İtalyan şef Antonio Carluccio tarafından kurulan Carluccio's’un bünyesinde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyordu.

Zincirin, iflasın ardından çalışanların üç ay boyunca İngiliz hükümeti tarafından maaşlarının yüzde 80’inin 2 bin 500 sterline kadar ödenmesini öngören hibe programından faydalanması bekleniyor.

Restoran zincirinin iflas sürecini yöneten FRP şirketinin ortaklarından Geoff Rowley ise, “Daha önce hiç örneği görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Konaklama ve ağırlama sektörünün koranavirüs nedeniyle karşılaştığı zorluklar ortada.“ ifadelerini kullanmıştı. Zincirin İngiltere ve İrlanda'da toplam 73 restoranı vardı.

ÜNLÜ OTEL DE İFLAS ETTİ

Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınlarındaki turistik kasaba Volendam'da bulunan ve corona virüs salgınından ciddi biçimde etkilendiği belirtilen dünyaca ünlü Art Hotel Spaander'in iflas ettiği açıklandı.

Corona virüs salgının başlamasının ardından 21 Mart’ta kapatılan otel, “Konuklarımız ve çalışanlarımızın sağlığı açsısından otelin tamamen kapatılmasının şimdilik en iyisi olduğuna inanıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Kuzey Hollanda Mahkemesi, Art Hotel Spaander’in iflas ettiğini açıkladı.






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