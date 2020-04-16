E-ticaret devi Amazon Fransa`da mahkemenin sadece zorunlu ihtiyaç ürünlerini satmasını söylemesi üzerine, ülkedeki tüm depolarını kapatma kararı aldı.
E- ticaret devi Fransa`daki depolarını kapattı!
16.04.2020 14:27
Son güncelleme : 16.04.2020 14:29
E-ticaret devi Amazon, Fransa'da bulunan depolarını kapatma kararı aldı. Salı günü bir sendikanın şikayeti üzerine mahkeme firmanın sadece gıda, hijyen malzemesi ve tıbbi malzeme gibi zorunlu ihtiyaç ürünlerinin satışını yapmasını emretmişti. Bu emre uyulmaması durumunda Amazon'a günlük 1 milyon euro
ceza kesileceğine hükmetmişti.
10 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Mahkemenin kararı üzerine Amazon, sadece belirlenen ürünleri satmak yerine tüm depolarını kapatma kararı aldı. En az 20 Nisan'a kadar depoları kapalı tutmayı planlayan Amazon Fransa'daki 10 bin depo çalışanı için devletin sağladığı maaş desteğinden yararlanmayı planlıyor.
Mahkeme kararına rağmen Amazon ise sağlık talimatlarına uymadığı iddiasını reddediyor. Firmadan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Çalışanlarımızı korumaya yönelik tedbirlerimizle ilgili kanıtları sunmamıza rağmen mahkemenin verdiği bu karar bizde şaşkınlık yarattı. Karara itiraz edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
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