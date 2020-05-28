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EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

28.05.2020 12:48

Son güncelleme : 28.05.2020 12:48
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, 4 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirdi.



AA

EasyJet’ten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını dolayısıyla yaşanan aksamalar ve düşen yolcu talebi nedeniyle  çalışanların yüzde 30’una denk gelen toplam 4 bin 500 kişinin işten  çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EasyJet Üst Yönetcisi (CEO)  Johan Lundgren, “Şu anda zorlu bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. İnsanların  hayatını etkileyecek son derece zor kararlar vermek durumundayız. Uzun vadede  mümkün olduğunda daha fazla istihdamı korumaya çalışacağız.” ifadelerini  kullandı.

Lundgren, şirketin 15 Haziran’da uçuşlara yeniden başlayacak olmasına  rağmen, 2019 yılındaki uçuş kapasitesine ancak gelecek üç yıl içerisinde yeniden  ulaşılabileceğini söyledi.

İngiliz hükümeti, daha önce 8 Haziran tarihinden itibaren ülkeye  varacak yolcuların 15 gün boyunca karantinada kalmasının gerekli olacağını  duyurmuştu.

Seyahat şirketleri, karantina zorunluluğu nedeniyle İngiltere’ye  seyahat edecek yolcu sayısının daha da azalabileceğini düşünüyor. Geçtiğimiz ay, Virgin Atlantic 3 bin, British Airways 12 bin, Ryanair  ise 3 bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.




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