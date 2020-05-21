GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

EasyJet bazı hatlarda uçuş başlatma hazırlığında

21.05.2020 14:22

Son güncelleme : 21.05.2020 14:33
İngiltere’nin önde gelen hava yolu şirketlerinde EasyJet 15 Haziran tarihinden itibaren bazı hatlarda uçuşlara yeniden başlanacağını duyurdu.



AA

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 15 Haziran tarihinden  itibaren bazı hatlarda uçuşlara yeniden başlanacağı, kabin memurlarının ve tüm  yolcuların maske takmasının zorunlu hale getirileceği bildirildi.

Açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Londra’daki Gatwick havaalanından  iç hatlarda Bristol, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Edinburgh ve Belfast’a  uçuşların yapılmasının planlandığı bildirildi.

Dış hatlarda ise sadece Fransa’nın Nice kentine uçuşun yapılmasının  planlandığı belirtilen açıklamada, haftada tüm destinasyonlara 189 uçuşun  gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Şirket açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen EasyJet Üst  Yöneticisi Johan Lundgren ise, “Bunlar son derece dikkatlice planlanarak atılacak  küçük adımlar.” ifadesini kullandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:16103.209
Değişim :  1,03% |  1.051,39
Açılış :  102.224  
Önceki Kapanış :  102.158  
En Yüksek
103.224 En Düşük
102.224
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMENT 35,56 2.549.039 % 9,96  
MRSHL 61,25 4.130.265 % 9,96  
DARDL 9,83 2.744.036 % 9,96  
SODSN 15,24 391.897 % 9,96  
TKURU 20,86 721.255 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2777 8,3192 % -0,11  
Frank 7,0038 7,0460 % -0,12  
Riyal 1,8025 1,8116 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -12,12  
Altın Gr. 379 379 -2,97  
Cumhuriyet 2.450 2.482 -20,90  
Tam 2.522 2.547 -21,30  
Yarım 1.231 1.245 -10,40  
Çeyrek 615 623 -5,20  
Gümüş.Ons 17,18 17,21 -0,37  
Gümüş Gr. 3,75 3,75 -0,08  
B. Petrol 36,50 36,50 0,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru