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Easyjet duyurdu: 9 milyon yolcunun bilgileri çalındı

19.05.2020 15:10

Son güncelleme : 19.05.2020 16:47
İngiltere’nin Luton kenti merkezli havayolu şirketi EasyJet, 9 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin yapılan bir siber saldırı sonucunda çalındığını duyurdu.



DHA

Yunan girişimci Stelios Haji-Ioannou tarafından 1995 yılında İngiltere'de kurulmuş düşük maliyetli havayolu şirketi olan EasyJet, yapılan siber saldırı sonucunda 9 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin ve 2 bin 208 kişinin de kredi kartı bilgilerinin çalındığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, kredi kartı bilgileri çalınan kişilerle irtibata geçildiği, söz konusu saldırıdan etkilenen kişilerle de ilerleyen günlerde irtibat kurulacağı belirtildi.

"BİLGİLERİN KÖTÜYE KULLANILDIĞINA İLİŞKİN BİR KANIT YOK"

EasyJet’ten yapılan açıklamada, “Şu ana kadar çalınan kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde kötüye kullanıldığına ilişkin bir kanıt bulunmadı” denilirken; şirketin İcra Kurulu Başkanı Johan Lundgren, “Bu olaydan etkilenen müşterilerimizden özür diliyoruz. Bu olay nedeniyle mağduriyet yaşayan müşterilerimize ulaşıyoruz” dedi.




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