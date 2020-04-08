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EBRD: Ekonomik daralmaya neden olacak

08.04.2020 15:52

Son güncelleme : 08.04.2020 17:08
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), corona virüs (Kovid-19) salgınının bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde dikkate değer ekonomik daralmaya neden olmasının beklendiğini bildirdi.



AA

Bankadan yapılan açıklamada, corona virüs salgınının EBRD’nin faaliyet gösterdiği bölgelerde önümüzdeki dönemde dikkate değer bir daralmaya neden olmasının öngörüldüğü belirtilirken, daralmanın ardından gelişen ekonomilerde  güçlü bir toparlanmanın beklendiği kaydedildi.

Açıklamada bankaların faaliyet gösterdiği ülkelerde daralmanın boyutu ve toparlanmanın hızının corona virüs ile mücadele kapsamında ülkelerin uyguladığı  önlemlerin süresine bağlı olduğu belirtildi.

EBRD’nin açıklamasında corona virüs nedeniyle 2.Dünya Savaşı’ndan bu yana küresel ekonomik aktivitede en büyük aksamanın yaşanmasının beklendiği  kaydedildi.

Açıklamada, “Uzun vadede Kovid-19, küresel imalat kümeleşmesinin, belki de imalatın çeşitlendirilmesinin ve üretimin ülkelerin içerisine  taşınmasının yeniden değerlendirilmesine neden olabilir.” yorumuna yer verildi

EBRD’nin açıklamasında, “Eğer tecrit daha uzun zaman devam ederse, bunun ekonomik etkileri dikkate değer şekilde derin olacak. Karantina sürelerinin  uzatılması, okulların ve işletmelerin kapalı tutulmasının sürdürülmesi üretim kapasitesinde ciddi kayba neden olacaktır.” İfadelerine yer verildi.

Bu durumun ülkelerin orta vadede büyüme potansiyeline negatif etkisinin olmasının beklendiğinin belirtildiği açıklamada, ileriki dönemde  tüketici hizmetlerine dayalı endüstrilerde yapısal zararın görülebileceğine  dikkat çekildi.

Bankanın açıklamasında, ülkelerdeki tecrit kararları nedeniyle büyük  mali maliyetlerin oluşabileceği ve bu yüzden bazı ülkelerin ciddi mali zorluklar  ile karşılaşabileceği de vurgulandı.

Düşük emtia fiyatlarının ihracatçı konumda olan Azerbaycan,  Kazakistan, Mogolistan, Rusya ve Tükmenistan gibi ülkelerin ekonomilerini olumsuz  yönde etkileyebileceğine atıf yapılan değerlendirmede, Gürcistan, Arnavutluk,  Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan gibi ülkelerin milli gelirleri içerisinde turizm  gelirlerinin yüzde 20’nin üzerinde paya sahip olduğu, yaşanan duraklamadan bu  ülkelerin de olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

EBRD'nin açıklamasında bankanın faaliyet gösterdiği ülkelere ilişkin  ekonomik tahminlerini 13 Mayıs'ta güncelleyeceği de kaydedildi.





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