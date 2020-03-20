Avrupa Merkez Bankası ve Danimarka Merkez Bankası`nın aralarındaki swap hattını tekrar aktif hale getirerek, genişletme kararı aldıkları bildirildi.
ECB, Danimarka Merkez Bankası ile takas hattı açtı
20.03.2020 15:21
Son güncelleme : 20.03.2020 15:21
AA
Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, iki banka arasındaki swap hattının aktif hale getirilerek, erişim hakkının 12 milyar eurodan 24 milyar euroya yükseltildiği belirtildi.
ECB’nin açıklamasında, swap hattının gerektiği sürece yerinde kalacağı belirtilerek, hattın amacının da Danimarka Merkez Bankası’nın ülkedeki finansal kurumlara euro
likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.
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